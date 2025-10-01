Rajasthan: जोधपुर में सोनम वांगचुक से नहीं मिल पाए सीकर सांसद अमराराम, जेल प्रशासन ने बताई ये वजह

अमराराम ने कहा कि वांगचुक कोई आतंकी नहीं हैं कि उनसे मिलने तक नहीं दिया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि 2008 में जब उन्हें रातों-रात जेल से छोड़ा गया था, तब मैनुअल कहां था। आजाद भारत में केवल मुलाकात रोकने के लिए मैनुअल का सहारा लेना उचित नहीं है। माकपा सांसद ने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि वह सोनम वांगचुक से मुलाकात की अनुमति कब और किन शर्तों पर देगी।