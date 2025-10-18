Patrika LogoSwitch to English

SUV में बैठा था तस्कर, अचानक पुलिस ने चारों ओर से घेरा, 1 करोड़ 11 लाख की MD ड्रग्स मिली

साइबर सेल की सूचना पर सीएसटी ने कार्रवाई की, युवक गिरफ्तार, एसयूवी जब्त, गांव में सप्लाई करने वाला था ड्रग्स

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 18, 2025

MD Drugs Smuggler in Jodhpur

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल के विशेषज्ञ व क्राइम स्पेशल टीम सीएसटी ने पाली हाइवे पर कांकाणी में एक होटल के पास शनिवार को एसयूवी से 545 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की। एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जब्त ड्रग्स की कीमत बाजार में एक करोड़ 11 लाख रुपए आंकी गई है।

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि चामूं गांव निवासी मगाराम उर्फ मगराज जाट लंबे समय से एमडी ड्रग्स की सप्लाई में लिप्त है। डीसीपी (पूर्व) कार्यालय की साइबर सेल के एएसआइ राकेश सिंह ने तकनीकी पहलुओं से निगरानी रखनी शुरू की। तब पता लगा कि मगाराम एसयूवी में भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर पाली व रोहट होकर जोधपुर आ रहा है। इस बारे में सीएसटी को अवगत कराया गया।

पाली हाईवे पर तलाशी

सीएसटी प्रभारी एएसआइ श्यामसिंह के नेतृत्व में पुलिस ने पाली हाईवे पर तलाश शुरू की। इस दौरान संदिग्ध एसयूवी कांकाणी में एक होटल के सामने खड़ी नजर आई। उसमें युवक बैठा था। पुलिस ने एसयूवी की घेराबंदी कर चालक सीट पर बैठे मगाराम को पकड़ लिया।

तलाशी लेने पर उसके पास 545 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। सीएसटी ने लूनी थाना पुलिस को मौके पर बुलाया और ड्रग्स के साथ आरोपी व एसयूवी सुपुर्द की। एनडीपीएस एक्ट में एफआइआर दर्ज कर जोधपुर ग्रामीण में चामू निवासी मगाराम उर्फ मगराज 34 पुत्र हेमाराम जाट को गिरफ्तार किया। उसकी एसयूवी भी जब्त की गई।

गांव में सप्लाई करनी थी

पूछताछ में सामने आया कि मगाराम प्रतापगढ़ में रेदास मोहल्ला साकरिया निवासी आदिल खान से 545 ग्राम एमडी ड्रग्स लेकर आया था। जब्त एसयूवी भी उसके खुद की है। वह अपने गांव व आस-पास के क्षेत्र में ड्रग्स की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचने वाला था। आदिल की तलाश की जा रही है।

Published on:

18 Oct 2025 09:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / SUV में बैठा था तस्कर, अचानक पुलिस ने चारों ओर से घेरा, 1 करोड़ 11 लाख की MD ड्रग्स मिली

