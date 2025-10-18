SUV में बैठा था तस्कर, अचानक पुलिस ने चारों ओर से घेरा, 1 करोड़ 11 लाख की MD ड्रग्स मिली

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि चामूं गांव निवासी मगाराम उर्फ मगराज जाट लंबे समय से एमडी ड्रग्स की सप्लाई में लिप्त है। डीसीपी (पूर्व) कार्यालय की साइबर सेल के एएसआइ राकेश सिंह ने तकनीकी पहलुओं से निगरानी रखनी शुरू की। तब पता लगा कि मगाराम एसयूवी में भारी मात्रा में ड्रग्स लेकर पाली व रोहट होकर जोधपुर आ रहा है। इस बारे में सीएसटी को अवगत कराया गया।