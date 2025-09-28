Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और आसाराम के बाद सोनम वांगचुक, फिर सुर्खियों में आई जोधपुर सेंट्रल जेल

हिरण शिकार प्रकरण में आरोपी सिने अभिनेता सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रह चुके हैं। इनके अलावा पंजाब का कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई भी इसी जेल में बंद रहा है।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

image

विकास चौधरी

Sep 28, 2025

jodhpur jail

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। लद्दाख के लेह में हिंसा के मामले में गिरफ्तार सोनम वांगचुक की वजह से केन्द्रीय कारागार जोधपुर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोनम वांगचुक को 977 किमी दूर स्थित जोधपुर जेल में बंद रखा गया है।

यह पहला मामला नहीं है जब किसी राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े आरोपी को जोधपुर जेल लाया गया है। इससे पहले वर्ष 1984 में पंजाब में चलाए ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार के दौरान 465 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनको जोधपुर जेल में रखा था। इनमें हरचरण सिंह लोंगेवाला और बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री बने प्रकाश सिंह बादल भी शामिल थे।

41 साल बाद भी जेल में ही हैं हथियार

ऑपरेशन ब्लू स्टार में गिरफ्तार कुछ लोगों से हथियार भी जब्त किए गए थे। इन हथियारों को भी जोधपुर जेल में रखवाया गया था, जो अभी तक जेल में रखे हुए हैं।

सुरक्षा पर उठे थे सवाल

जोधपुर सेंट्रल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार रही है, लेकिन सितंबर 2010 में जेल में ही जेलर भारत भूषण भट्ट की हत्या से सुरक्षा पर सवाल उठने लग गए थे। जेलर भारत भूषण भट्ट कुर्सी पर बैठकर बंदियों की हाजरी ले रहे थे। तभी एक बंदी ने गर्दन में चाकू घोंप दिया था। भट्ट के खून बहने लग गया था। उन्हें तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था।

सलमान खान व लॉरेंस भी रहे

हरिण शिकार प्रकरण में आरोपी सिने अभिनेता सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रह चुके हैं। इनके अलावा पंजाब का कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई भी इसी जेल में बंद रहा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के अलगाववादियों को भी जोधपुर जेल में बंद रखा गया था। तालिबानी आतंकियों को भी जोधपुर जेल में बंद रखे गए थे।

जेल में लगे कोर्ट ने सुनाई थी आसाराम को सजा

जोधपुर जेल में टाडा कोर्ट की स्थापना की गई थी। पंजाब में ऑपरेशन के दौरान पकड़े लोगों की सुनवाई की गई थी। नाबालिग छात्रा से बलात्कार करने वाले आसाराम को सजा सुनाने के लिए भी इसी कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसे ताउम्र कारावास की सजा सुनाई गई थी।

यह वीडियो भी देखें

पाक के तत्कालीन राष्ट्रपति को लिख दी थी चिट्ठी

जोधपुर जेल में बंद रहने के दौरान जम्मू-कश्मीर के अलगाववादियों में शामिल एक व्यक्ति ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को चिट्ठी लिख दी थी, लेकिन यह चिट्ठी उजागर हो गई थी। इससे भी जोधपुर जेल में चर्चा में रही थी। जेल में कई बार बड़ी मात्रा में मोबाइल भी मिलते रहे हैं।

ये भी पढ़ें

लद्दाख हिंसा: 4 राज्यों की सीमा पारकर सोनम वांगचुक को लाया गया राजस्थान, कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट
जोधपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 02:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और आसाराम के बाद सोनम वांगचुक, फिर सुर्खियों में आई जोधपुर सेंट्रल जेल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोनम वांगचुक के समर्थन में जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचा शख्स, पुलिस ने हिरासत में लिया

Jodhpur Central Jail
जोधपुर

Train Accident: सुनने की मशीन नहीं लगाई और जिंदगी छिन गई, ट्रेन की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की दर्दनाक मौत

train accident
जोधपुर

राजस्थान: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गिरफ्तार, प्लॉट हड़पने का लगा आरोप, मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद

Former student union president Sunil Chaudhary arrested
जोधपुर

जोधपुर में भीषण हादसा: ट्रक में घुसी बारातियों से भरी बस, एक की मौत, दुल्हन सहित 19 घायल; 10 की हालत गंभीर

Jodhpur-Road-accident-1
जोधपुर

Jodhpur-Delhi Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली कैंट नई वंदे भारत एक्सप्रेस का आज से होगा नियमित संचालन, इन 8 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

Jodhpur Vande Bharat
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.