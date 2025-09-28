Jodhpur: सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और आसाराम के बाद सोनम वांगचुक, फिर सुर्खियों में आई जोधपुर सेंट्रल जेल

जोधपुर सेंट्रल देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार रही है, लेकिन सितंबर 2010 में जेल में ही जेलर भारत भूषण भट्ट की हत्या से सुरक्षा पर सवाल उठने लग गए थे। जेलर भारत भूषण भट्ट कुर्सी पर बैठकर बंदियों की हाजरी ले रहे थे। तभी एक बंदी ने गर्दन में चाकू घोंप दिया था। भट्ट के खून बहने लग गया था। उन्हें तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था।