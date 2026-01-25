Jodhpur: चींटियों के संघर्ष से प्रेरणा लेंगे सोनम वांगचुक, बैरक में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए मांगे थर्मामीटर और उपकरण

इसके साथ ही उन्हें जलवायु परिवर्तन व इनके संभावित समाधानों के बारे में लिखित किताबें भी सौंपी गईं। गीतांजलि वांगचुक ने इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट करके जानकारी दी। गीतांजलि ने लिखा कि उन्होंने जेल में थर्मामीटर व अन्य उपकरण की जरूरत बताई है ताकि वे पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला पर सरल प्रयोग सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जेल प्रशासन से इस संबंध में पता किया जाएगा कि उन्हें थर्मामीटर व अन्य उपकरण दिए जा सकते हैं या नहीं?