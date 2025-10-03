SPA Centre : एचआइवी संक्रमित के सम्पर्क में आई थी विदेशी महिला

विदेशी महिला से पूछताछ में सामने आया कि वह एक साल की वीजा अवधि पर भारत आई है। भारत आने के बाद उसका पासपोर्ट गुम हो गया था।इस संबंध में शिकायत दर्ज कराकर दिल्ली में संबंधित एम्बेसी में सूचित कर रखा है। पुलिस ने एम्बेसी में बात की तो इसकी पुष्टि हुई। विदेशी महिला बुधवार सुबह ही मुम्बई से जोधपुर आई थी। फिर वो स्पा सेंटर पहुंच गई थी। करीब आठ-नौ घंटे बाद स्पा सेंटर पर दबिश में वह पकड़ी गई थी। इस दौरान महिला किन-किन लोगों के सम्पर्क में आई इस संबंध में पता नहीं लग पाया है।