SPA Centre : एचआइवी संक्रमित के सम्पर्क में आई थी विदेशी महिला

पुलिस स्टेशन शास्त्रीनगर।
जोधपुर.
शास्त्रीनगर थानान्तर्गत डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के पास स्पा सेंटर से गिरफ्त में आई तीन विदेशी महिलाओं में से एक महिला कुछ दिन पहले एचआइवी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आई थी। इससे उसे संक्रमित होने की आशंका हो गई थी और उसे खुद के संक्रमित होने की आशंका होने लगी थी। इसलिए वह ऐहतियात के तौर पर दवाइयां ले रही हैं। इस खुलासे के बाद जोधपुर में इस विदेशी महिला से सम्पर्क में आने वालों के होश उड़ गए हैं।
थानाधिकारी जुल्फिकार अली का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के पास एशियन साघा नामक स्पा सेंटर में दबिश देकर तीन विदेशी महिलाओं को पकड़ा गया था। इनमें शामिल एक महिला कुछ दिन पहले एचआइवी संक्रमित एक व्यक्ति के सम्पर्क में आ गई थी। इसका पता लगते ही विदेशी महिला के होश उड़ गए थे। उसे खुद के संक्रमण होने की आशंका होने लगी।
ऐहतियात के तौर पर उसने दवाइयां लेनी शुरू कर दी। हालांकि अब तक उसके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उसे दवाइयां लेने की सलाह दी है। ऐसे में पुलिस ने इस महिला के खून की जांच नहीं करवाई।
पुलिस ने दो स्पा सेंटरों से तीन विदेशी व पांच अन्य महिलाओं व सात युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन सभी को गुरुवार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।
विदेशी महिला से पूछताछ में सामने आया कि वह एक साल की वीजा अवधि पर भारत आई है। भारत आने के बाद उसका पासपोर्ट गुम हो गया था।इस संबंध में शिकायत दर्ज कराकर दिल्ली में संबंधित एम्बेसी में सूचित कर रखा है। पुलिस ने एम्बेसी में बात की तो इसकी पुष्टि हुई। विदेशी महिला बुधवार सुबह ही मुम्बई से जोधपुर आई थी। फिर वो स्पा सेंटर पहुंच गई थी। करीब आठ-नौ घंटे बाद स्पा सेंटर पर दबिश में वह पकड़ी गई थी। इस दौरान महिला किन-किन लोगों के सम्पर्क में आई इस संबंध में पता नहीं लग पाया है।
स्पा सेंटर से गिरफ्तार दो अन्य विदेशी महिलाएं करीब पांच-छह दिन से जोधपुर में स्पा सेंटर पर काम कर रही थी। यह दोनों महिलाएं 23 अगस्त को मुम्बइ्र एयरपोर्ट पर आईं थी। तब से वो भारत में ही हैं।
स्पा सेंटर से पकड़ में आने वाली तीनों विदेशी महिलाओं के संबंध में आवश्यक सी-फॉर्म भरकर जमा नहीं करवाया गया था। जबकि किसी भी विदेशी नागरिक के ठहरने पर सी-फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है। इस पर सीआइडी जोन के निरीक्षक मोहनदास ने स्पा सेंटर संचालक जयकिशन उर्फ सोनू नायक के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत एफआइआर दर्ज कराई।
