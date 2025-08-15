जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह: CM भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि

जोधपुर। प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। फिर स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह दिन केवल अतीत के संघर्ष का स्मरण ही नहीं करवाता, बल्कि एकता, प्रगति और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का, संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें अपने कर्तव्यों और राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल अतीत के संघर्ष का स्मरण ही नहीं करवाता, बल्कि एकता, प्रगति और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का, संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।
इसके बाद सीएम ने विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किए। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें लोक कलाकारों और 1270 छात्र-छात्राओं की ओर से देशभक्ति एवं लोक संस्कृति से ओत-प्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।
इसके पहले सीएम रेसीडेंसी रोड पर स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर प्रदेश के वीर जवानों को पुष्पचक्र अर्पित किए। स्वंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशभर में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर स्थित सम्राट अशोक उद्यान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने सहभागिता की।
इस अवसर पर देशभक्ति और राजस्थान की समृद्ध लोक-संस्कृति से ओतप्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां देने वाले प्रतिभाशाली कलाकारों का उत्साहवर्धन किया व उन्हें स्वर्णिम भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं दीं।