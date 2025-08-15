जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह: CM भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि

जोधपुर। प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। फिर स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह दिन केवल अतीत के संघर्ष का स्मरण ही नहीं करवाता, बल्कि एकता, प्रगति और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का, संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।