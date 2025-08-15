Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह: CM भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां, दिल्ली में ध्वजारोहण किया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में तिरंगे को सलाम किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी।

जोधपुर

Kamal Mishra

Aug 15, 2025

CM Bhajanlal
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। फिर स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह दिन केवल अतीत के संघर्ष का स्मरण ही नहीं करवाता, बल्कि एकता, प्रगति और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का, संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें अपने कर्तव्यों और राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल अतीत के संघर्ष का स्मरण ही नहीं करवाता, बल्कि एकता, प्रगति और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का, संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।

उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान

इसके बाद सीएम ने विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किए। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें लोक कलाकारों और 1270 छात्र-छात्राओं की ओर से देशभक्ति एवं लोक संस्कृति से ओत-प्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति कार्यक्रम

इसके पहले सीएम रेसीडेंसी रोड पर स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर प्रदेश के वीर जवानों को पुष्पचक्र अर्पित किए। स्वंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशभर में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर स्थित सम्राट अशोक उद्यान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने सहभागिता की।

कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां

इस अवसर पर देशभक्ति और राजस्थान की समृद्ध लोक-संस्कृति से ओतप्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां देने वाले प्रतिभाशाली कलाकारों का उत्साहवर्धन किया व उन्हें स्वर्णिम भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं दीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह: CM भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.