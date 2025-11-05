Rajasthan: भाजपा विधायक का बयान VIRAL, ‘बस में 1 दरवाजा, कार में 5, फिर भी नहीं बच पाए… यह सब संयोग’

जोगेश्वर गर्ग। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों और बस दुर्घटनाओं को लेकर विधानसभा के मुख्य सचेतक और जालोर से भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग का बयान चर्चाओं में आ गया है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में हो रही हैं। अमरीका जैसे देशों में भी सड़क हादसे बढ़े हैं।
जोगेश्वर गर्ग ने हाल ही में जैसलमेर बस हादसे और स्कॉर्पियो कार में आग लगने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार ये सब संयोग भी हो सकते हैं।
उन्होंने कहा, जैसलमेर बस में इमरजेंसी दरवाजा नहीं था, एक ही दरवाजे से लोग बाहर नहीं निकल पाए। वहीं राजस्थान में जली स्कॉर्पियो में पांच दरवाजे थे, फिर भी सभी जिंदा जल गए। ऐसे हादसे कई बार संयोग का परिणाम होते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि वे ज्योतिष में गहरा विश्वास रखते हैं और देशभर के ज्योतिषाचार्यों ने इस वर्ष की शुरुआत में भविष्यवाणी की थी कि 2025 में आगजनी, भूकंप, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं से बड़ी जनहानि होगी।
गर्ग का कहना है कि अब वही भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। विधायक के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
