Rajasthan: भाजपा विधायक का बयान VIRAL, ‘बस में 1 दरवाजा, कार में 5, फिर भी नहीं बच पाए… यह सब संयोग’

जोधपुर। राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों और बस दुर्घटनाओं को लेकर विधानसभा के मुख्य सचेतक और जालोर से भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग का बयान चर्चाओं में आ गया है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में हो रही हैं। अमरीका जैसे देशों में भी सड़क हादसे बढ़े हैं।