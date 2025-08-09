मारवाड़ के ‘सेलुलर’ माचिया की उपेक्षा

सरकार की विभिन्न एजेंसियों के समन्वय के अभाव में इसकी दुर्दशा हो रही है। माचिया का किला वन विभाग की जमीन पर है। वन विभाग का काम देखरेख होता नहीं है। जिन एजेंसियों का काम इसकी देखरेख का है, वह वन विभाग की बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। माचिया में छोटा मोटा काम बरसों पहले हुआ था पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसके विकास के लिए पिछली सरकार में बजट घोषणा हुई। बजट भी आया दो करोड़ का पर सरकारी एजेंसियों की लालफीताशाही के चलते काम धेले का भी नहीं हुआ।