Motivational Story: बिना हाथों के हौसलों से जीते जिंदगी, जानिए कौन हैं जोधपुर के रमेश बिश्नोई, जिन्हें सिद्धू ने किया सैल्यूट

रमेश को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास दोनों हाथ नहीं थे। फिर भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने पैरों को ही अपना सहारा बना लिया। उन्होंने पैरों से लिखना सीखा और संघर्ष किया। इसके दम पर उन्होंने 2013 में 10वीं की परीक्षा 66 प्रतिशत अंकों से पास की और 2015 में 12वीं में 72 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने जयनारायण व्यास विवि, जोधपुर से बीए की पढ़ाई पूरी की।