Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Motivational Story: बिना हाथों के हौसलों से जीते जिंदगी, जानिए कौन हैं जोधपुर के रमेश बिश्नोई, जिन्हें सिद्धू ने किया सैल्यूट

बचपन से ही पढ़ने का शौक रखने वाले रमेश ने जब देखा कि उनके पास हाथ नहीं हैं, तो उन्होंने पैरों को ही अपना सहारा बना लिया। उन्होंने पैरों से लिखना सीखा, संघर्ष किया और धीरे-धीरे लेखन में निपुणता हासिल की।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 20, 2025

Ramesh Bishnoi

रमेश बिश्नोई। फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जोधपुर। कहते हैं कि जिसके इरादे बुलंद हों, उसके आगे किस्मत भी सिर झुका देती है। राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी क्षेत्र के नोखड़ा गांव के रहने वाले रमेश बिश्नोई इस बात का जीता-जागता सबूत हैं। जन्म से ही दोनों हाथ न होने के बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और आज वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं।

पैरों से लिखी सफलता की कहानी

रमेश को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास दोनों हाथ नहीं थे। फिर भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी उन्होंने पैरों को ही अपना सहारा बना लिया। उन्होंने पैरों से लिखना सीखा और संघर्ष किया। इसके दम पर उन्होंने 2013 में 10वीं की परीक्षा 66 प्रतिशत अंकों से पास की और 2015 में 12वीं में 72 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने जयनारायण व्यास विवि, जोधपुर से बीए की पढ़ाई पूरी की।

पैरों से कार और कंप्यूटर चलाते हैं रमेश

रमेश आज आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। वे अपने पैरों से लिखते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर चलाते हैं, खाना बनाते हैं और यहां तक कि कार भी चलाते हैं। हाल ही में उनका पांव से कार चलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे देखकर लोग दंग रह गए।

सोशल मीडिया पर स्टार

रमेश बिश्नोई की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर जबरदस्त है। सोशल मीडिया पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके रील्स में वे अपनी दिनचर्या दिखाते हैं कि कैसे वे बिना हाथों के जीवन को सहजता से जीते हैं। उनके वीडियो लाखों व्यूज पाते हैं और लोगों को यह संदेश देते हैं कि ‘जिंदगी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए।’

इंडियाज गॉट टैलेंट पर छाए रमेश

रमेश हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे समाज के तानों के बावजूद उनके माता-पिता ने उन्हें कभी हताश नहीं होने दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी एक और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रमेश ने पांव से गेंद फेंकते हुए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिद्धू उनकी इस प्रतिभा को देखकर हैरान रह गए और मंच से उन्हें सैल्यूट किया।

युवाओं के लिए संदेश - लड़ो, हारो मत

रमेश ने शो में कहा था कि आज कई युवा छोटी-छोटी बातों पर सुसाइड कर लेते हैं। मेरा कहना है कि जिंदगी में कभी हार मत मानो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, इसलिए हर हाल में लड़ना सीखो। रमेश विश्नोई की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि उस जज्बे की मिसाल है जो हर मुश्किल को चुनौती मानता है।

ये भी पढ़ें

RAS Result: कामिनी का लगातार तीसरी बार RAS में चयन, छोटे भाई का भी प्रथम प्रयास में ही सलेक्शन; TSP में आई प्रथम रैंक
सिरोही
ras result

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 11:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Motivational Story: बिना हाथों के हौसलों से जीते जिंदगी, जानिए कौन हैं जोधपुर के रमेश बिश्नोई, जिन्हें सिद्धू ने किया सैल्यूट

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur News: जोधपुर में होगी चौथी सेना भर्ती रैली, जानिए तारीख, इतने जिलों के युवा होंगे शामिल

Rajasthan fourth Army recruitment rally
जोधपुर

Rajasthan Roadways: गांवों के लिए खुशखबरी: दीपावली से इन ग्रामीण रूट की बसों का संचालन शुरू

Rajasthan Roadways gramin bus
जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire: जिसे सबसे पहले अस्पताल में कराया भर्ती, वो भी हारी जिंदगी की जंग; अब तक 25 की मौत

Jaisalmer Bus Fire
जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire: एक झुलसा मरीज अहमदाबाद शिफ्ट, वेंटिलेटर पर जिंदगी-मौत से लड़ रहे तीन, अब तक 24 मौतें

Jaisalmer Bus Fire
जोधपुर

जोधपुर के भोपालगढ़ थाने में BJP पदाधिकारी से मारपीट, फेसबुक पोस्ट के कारण मचा बवाल; ASI सहित 2 लाइन हाजिर

Jodhpur News
राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.