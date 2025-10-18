RAS Result: कामिनी का लगातार तीसरी बार RAS में चयन, छोटे भाई का भी प्रथम प्रयास में ही सलेक्शन; TSP में आई प्रथम रैंक

आबूरोड. मावल गांव निवासी आरएएस में चयनित भाई-बहन.
RAS Result 2023: आबूरोड। ब्लॉक के मावल गांव निवासी सगे-भाई बहन ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर सिरोही जिला व गांव का नाम रोशन किया है। गांव के जयेश प्रजापत का यह प्रथम प्रयास था, जिसमें उन्हें पूरे राजस्थान में नॉन टीएसपी में 251 रैंक तथा टीएसपी में प्रथम रैंक प्राप्त हुई है।
जयेश बचपन से ही पढ़ाई में होनहार स्टूडेंट रहा है। उन्हें 10वीं में 10 सीजीपीए व 12वीं में 92 प्रतिशत प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे। बीटेक फाइनल ईयर में ही उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का संकल्प किया था। प्रथम प्रयास में ही मंजिल प्राप्त करने में कामयाबी मिली।
जयेश की बड़ी बहिन कामिनी प्रजापत ने भी लगातार तीसरी बार आरएएस में चयनित होकर परिवार का नाम रोशन किया है। कामिनी ने इस बार नॉन टीएसपी में 267 तथा टीएसपी में दूसरी रैंक हासिल की है।
कामिनी वर्तमान में राजसमंद में वाणिज्यिक कर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर है। उन्होंने नौकरी के साथ यह सफलता प्राप्त की। दोनों भाई-बहन ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया है।
माता कांता देवी वासडा सब सेंटर पर एएनएम के पद पर कार्यरत है तथा पिता प्रभुराम प्रजापत शांतिवन आबूरोड़ पोस्ट ऑफ़िस में पोस्टल असिस्टेंट है।
