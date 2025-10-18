RAS Result: कामिनी का लगातार तीसरी बार RAS में चयन, छोटे भाई का भी प्रथम प्रयास में ही सलेक्शन; TSP में आई प्रथम रैंक

RAS Result 2023: आबूरोड। ब्लॉक के मावल गांव निवासी सगे-भाई बहन ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर सिरोही जिला व गांव का नाम रोशन किया है। गांव के जयेश प्रजापत का यह प्रथम प्रयास था, जिसमें उन्हें पूरे राजस्थान में नॉन टीएसपी में 251 रैंक तथा टीएसपी में प्रथम रैंक प्राप्त हुई है।