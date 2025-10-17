RAS Result 2023: SI भर्ती टॉपर रिछपाल गोदारा ने हासिल की 12वीं रैंक, छोटे से गांव की सरोज भी पटवारी से बनी RAS

रिछपाल गोदारा और सरोज चोयल. Photo- Patrika
RPSC RAS Result 2023: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) 2023 के मुख्य परीक्षा परिणाम में नागौर जिले के डेगाना उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। क्षेत्र की कई प्रतिभाओं ने टॉप रैंक में जगह बनाकर अपनी मेहनत का प्रमाण दिया है।
क्षेत्रीय संसाधनों की सीमाओं के बावजूद युवाओं ने अपने आत्मविश्वास और परिश्रम से यह मुकाम हासिल किया है। ग्राम चारणावास निवासी विक्रमसिंह खिड़िया ने राज्य स्तर पर पांचवीं रैंक प्राप्त की है। वे भैरुंदा पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।
विक्रमसिंह ने साधारण परिवार से होने के बावजूद लगातार मेहनत से यह सफलता अर्जित की। इसी तरह ग्राम टेहला निवासी अंजनी लखावत ने सातवीं रैंक हासिल की है। वे भी कृषि कार्य से जुड़े परिवार से हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ाई कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
ग्राम मेहराना निवासी रिछपाल गोदारा ने पूर्व में एसआई भर्ती में टॉप किया था। इस बार आरएएस में भी उन्होंने 12वीं रैंक हासिल की है। वे वर्तमान में सेवा में रहते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मानसिक दबाव के बावजूद उन्होंने यह सफलता पाई। ग्राम मांडल जोधा निवासी शिवराज कुड़िया ने 13वीं रैंक हासिल की है।
ग्राम रतनास निवासी अभ्यर्थी दयालराम ढाका, जो पूर्व में ईओ भर्ती में प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहे, ने आरएएस परीक्षा में 22वीं रैंक प्राप्त की है। यह उनका तीसरा चयन है। वे बिना कोचिंग के गांव में रहकर पढ़ाई करते रहे हैं।
ग्राम दागड़ी निवासी सरोज चोयल ने 29वीं रैंक प्राप्त की है। वे वर्तमान में पटवारी पद पर कार्यरत हैं। डेगाना के गौरेडी करणा निवासी संजय भांबू का 254वीं रैंक पर चयन हुआ है। ग्राम महियासर की पटवारी सरिता महिया का भी चयन हुआ है।
ग्रामीण पृष्ठभूमि की कई महिला अभ्यर्थियों ने भी सफलता हासिल की है। ग्राम गुढा जोधा की निकिता राठौड़ ने 64वीं, कायमखानी नगर की इशरत खान का चयन तथा भंवरिया डावोली की मनीषा रिंणवा का चयन 694वीं रैंक पर हुआ है।
डेगाना गांव के मनीष गहलोत, सुनील भाटी (181वीं रैंक), मुकेश खिलेरी (194वीं), दिनेश भुंवाल (324वीं) और फैंलीराम मीणा की पुत्री मनीषा मीणा का भी आरएएस में चयन हुआ है।
क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी के बावजूद युवाओं ने सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई कर यह मुकाम पाया है। पूर्व चयनित आईएएस धनराज कारेल ने इसे सामूहिक प्रेरणा का परिणाम बताया। विधायक अजयसिंह किलक ने सभी चयनित युवाओं को बधाई दी है।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग