RAS Result 2023: SI भर्ती टॉपर रिछपाल गोदारा ने हासिल की 12वीं रैंक, छोटे से गांव की सरोज भी पटवारी से बनी RAS

ग्राम मेहराना निवासी रिछपाल गोदारा ने पूर्व में एसआई भर्ती में टॉप किया था। इस बार आरएएस में भी उन्होंने 12वीं रैंक हासिल की है। वे वर्तमान में सेवा में रहते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। मानसिक दबाव के बावजूद उन्होंने यह सफलता पाई। ग्राम मांडल जोधा निवासी शिवराज कुड़िया ने 13वीं रैंक हासिल की है।