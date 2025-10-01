Patrika LogoSwitch to English

Jodhpur News: जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों को पीटा, छात्र नेता राजबीर सिंह बांता सहित 2 गिरफ्तार

आरोप है कि भाजपा के एक कार्यक्रम में जाने से मना करने पर आरोपी और उनके साथियों ने हॉस्टल परिसर में घुसकर छात्रों को लाठियों से पीटा।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 01, 2025

Jai Narayan Vyas University

न्यू कैंपस के बाहर प्रदर्शन करते छात्र। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों को पीटने के आरोपी छात्र नेता राजबीर सिंह बांता और उसके एक साथी सूरज ताडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में कई छात्रों को चोटें आई थीं, जिनमें से एक छात्र को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था।

छात्रों को लाठियों से पीटा

आरोप है कि भाजपा के एक कार्यक्रम में जाने से मना करने पर आरोपी और उनके साथियों ने हॉस्टल परिसर में घुसकर छात्रों को लाठियों से पीटा। पीड़ित छात्रों की शिकायत पर भगत की कोठी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उधर घटना के विरोध में जेएनवीयू के नए परिसर के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की। छात्रों ने करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान भगत की कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

सख्त कार्रवाई की मांग

एसएफआई नेता एवं दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश संयोजक एडवोकेट किशन खुडिवाल ने बताया कि छात्रों के कमरों में तोड़फोड़ भी की गई और यह घटना किसी भी छात्र के लिए सहनीय नहीं है। उन्होंने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राजबीर सिंह बांता नागौर के लिलिया मेड़ता सिटी के निवासी है, जबकि उनके साथी सूरज ताडा बासनी सेजा गोटन, नागौर के निवासी है। इससे पहले पुलिस ने सुबह इन दो आरोपियों के साथ एक अन्य को शांति भंग में गिरफ्तार किया था।

Weather Alert: बंगाल की खाड़ी में आज बना 'खतरनाक' सिस्टम, ताबड़तोड़ बारिश के लिए रहें तैयार, चेतावनी जारी
जोधपुर

Jodhpur News: जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों को पीटा, छात्र नेता राजबीर सिंह बांता सहित 2 गिरफ्तार

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

Weather Alert: बंगाल की खाड़ी में आज बना ‘खतरनाक’ सिस्टम, ताबड़तोड़ बारिश के लिए रहें तैयार, चेतावनी जारी

rain alert
जोधपुर

Jodhpur: नकल करते पकड़ी गई ABVP की महिला पदाधिकारी का रसूख ! एबीवीपी, NSUI, विवि किसी ने नाम उजागर नहीं किया

JNVU Cheating Case
जोधपुर

जोधपुर एम्स में चमत्कार! NSG कमांडो ने हमला कर काट दिए थे हरलाल के दोनों हाथ, डॉक्टरों ने 12 घंटे सर्जरी कर जोड़ा

Jodhpur AIIMS
जोधपुर

Rajasthan: जोधपुर में सोनम वांगचुक से नहीं मिल पाए सीकर सांसद अमराराम, जेल प्रशासन ने बताई ये वजह

Sikar MP Amararam
जोधपुर

Jodhpur News: रेलवे की बड़ी लापरवाही, एक ही प्लेटफार्म पर खड़ी दो वंदेभारत ट्रेनें, पैसेंजर्स में मची भगदड़

जोधपुर
