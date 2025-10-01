Jodhpur News: जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों को पीटा, छात्र नेता राजबीर सिंह बांता सहित 2 गिरफ्तार

न्यू कैंपस के बाहर प्रदर्शन करते छात्र। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों को पीटने के आरोपी छात्र नेता राजबीर सिंह बांता और उसके एक साथी सूरज ताडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में कई छात्रों को चोटें आई थीं, जिनमें से एक छात्र को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था।
आरोप है कि भाजपा के एक कार्यक्रम में जाने से मना करने पर आरोपी और उनके साथियों ने हॉस्टल परिसर में घुसकर छात्रों को लाठियों से पीटा। पीड़ित छात्रों की शिकायत पर भगत की कोठी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उधर घटना के विरोध में जेएनवीयू के नए परिसर के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की। छात्रों ने करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान भगत की कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
एसएफआई नेता एवं दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश संयोजक एडवोकेट किशन खुडिवाल ने बताया कि छात्रों के कमरों में तोड़फोड़ भी की गई और यह घटना किसी भी छात्र के लिए सहनीय नहीं है। उन्होंने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राजबीर सिंह बांता नागौर के लिलिया मेड़ता सिटी के निवासी है, जबकि उनके साथी सूरज ताडा बासनी सेजा गोटन, नागौर के निवासी है। इससे पहले पुलिस ने सुबह इन दो आरोपियों के साथ एक अन्य को शांति भंग में गिरफ्तार किया था।
