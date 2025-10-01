Jodhpur News: जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों को पीटा, छात्र नेता राजबीर सिंह बांता सहित 2 गिरफ्तार

एसएफआई नेता एवं दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश संयोजक एडवोकेट किशन खुडिवाल ने बताया कि छात्रों के कमरों में तोड़फोड़ भी की गई और यह घटना किसी भी छात्र के लिए सहनीय नहीं है। उन्होंने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राजबीर सिंह बांता नागौर के लिलिया मेड़ता सिटी के निवासी है, जबकि उनके साथी सूरज ताडा बासनी सेजा गोटन, नागौर के निवासी है। इससे पहले पुलिस ने सुबह इन दो आरोपियों के साथ एक अन्य को शांति भंग में गिरफ्तार किया था।