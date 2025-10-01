Weather Alert: बंगाल की खाड़ी में आज बना ‘खतरनाक’ सिस्टम, ताबड़तोड़ बारिश के लिए रहें तैयार, चेतावनी जारी

विभाग के अनुसार इसके असर से आज (1 अक्टूबर) दोपहर बाद जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन के साथ मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस बीच विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर जयपुर, टोंक, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अलवर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं तेज हवा चलने के आसार है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।