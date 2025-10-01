Weather Alert: बंगाल की खाड़ी में आज बना ‘खतरनाक’ सिस्टम, ताबड़तोड़ बारिश के लिए रहें तैयार, चेतावनी जारी

फाइल फोटो- पत्रिका
राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी बादलों की मेहरबानी बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहने और 5 से 7 अक्टूबर के दौरान फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।
विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं धौलपुर, सवाई-माधोपुर, अजमेर, करौली, दौसा और नागौर जिलों में भारी बारिश के साथ ही जयपुर में एक स्थान पर अति भारी बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश विराटनगर (जयपुर) में 117 मिलीमीटर दर्ज की गई।
IMD के अनुसार आज वेल मार्क लो प्रेशर उत्तर पूर्व, अरब सागर, सौराष्ट्र तट पर अवस्थित है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक पररसंचरण तंत्र और ट्रफ लाइन भी सक्रिय है। एक और नया वेल मार्क लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में आज बन गया है। इसके आगामी 48 घंटों में लगभग पश्चिम की ओर आगे बढ़ने के साथ ही तीव्र होकर 3 अक्टूबर को उड़ीसा-आंध्रप्रदेश तट पर गहरा अवदाब (Deep Depression) बनकर आगे बढ़ने की संभावना है।
विभाग के अनुसार इसके असर से आज (1 अक्टूबर) दोपहर बाद जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन के साथ मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस बीच विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर जयपुर, टोंक, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अलवर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं तेज हवा चलने के आसार है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
