जोधपुर के अस्पताल में फिर बड़ी चूक, महिला मरीज की जगह बास्केटबॉल खिलाड़ी को चढ़ा दिया खून

Government Hospital: जोधपुर के एमजीएच में भर्ती एक महिला को बी पॉजीटिव ब्लड चढ़ाना था। लेकिन गलती से कॉटेज 4 में भर्ती बास्केटबॉल खिलाड़ी को यह खून चढ़ा दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Nov 05, 2025

blod

पत्रिका फाइल फोटो

जोधपुर। एम्स जोधपुर में गलत खून चढ़ाने और मरीज की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे में अब शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में गलत खून चढ़ाने का मामला सामने आया है। जिस किशोर को यह खून चढ़ाया, उसकी हालत स्थिर है। इधर, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि खून की वॉयल सिर्फ लगाई थी, इनटेक नहीं हुआ। गलती पकड़े जाने पर हटा दिया।

दरअसल, जोधपुर एमजीएच के कॉटेज वार्ड 6 में भर्ती एक महिला को बी पॉजीटिव ब्लड चढ़ाना था। लेकिन गलती से कॉटेज 4 में भर्ती बास्केटबॉल खिलाड़ी को यह खून चढ़ा दिया। जब डॉक्टर महिला की देखने पहुंचे और रक्त बारे में पूछा तो पता चला कि रक्त वॉयल किशोर को लगा दिया है। किशोर ने ब्लड के पैकेट पर लिखा ग्रुप पहचान लिया और तुरंत कहा कि यह मेरा ग्रुप नहीं है। आनन-फानन में डॉक्टरों ने ड्रिप निकालकर किशोर का उपचार शुरू किया।

जयपुर में हुआ था किशोर का उपचार

जोधपुर निवासी खिलाड़ी का एक महीने पहले जयपुर में घुटनों के लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन संक्रमण फैल गया। परिजन बच्चे को जयपुर से जोधपुर लेकर आए। यहां पिछले सात दिन से भर्ती था।

24 घंटे में देंगे रिपोर्ट

किशोर को खून चढ़ा नहीं था, बस लगाया था और पता चल गया। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. एफएस भाटी, अधीक्षक, एमजीएच

Published on:

05 Nov 2025 07:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर के अस्पताल में फिर बड़ी चूक, महिला मरीज की जगह बास्केटबॉल खिलाड़ी को चढ़ा दिया खून

