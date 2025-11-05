जोधपुर के अस्पताल में फिर बड़ी चूक, महिला मरीज की जगह बास्केटबॉल खिलाड़ी को चढ़ा दिया खून

दरअसल, जोधपुर एमजीएच के कॉटेज वार्ड 6 में भर्ती एक महिला को बी पॉजीटिव ब्लड चढ़ाना था। लेकिन गलती से कॉटेज 4 में भर्ती बास्केटबॉल खिलाड़ी को यह खून चढ़ा दिया। जब डॉक्टर महिला की देखने पहुंचे और रक्त बारे में पूछा तो पता चला कि रक्त वॉयल किशोर को लगा दिया है। किशोर ने ब्लड के पैकेट पर लिखा ग्रुप पहचान लिया और तुरंत कहा कि यह मेरा ग्रुप नहीं है। आनन-फानन में डॉक्टरों ने ड्रिप निकालकर किशोर का उपचार शुरू किया।