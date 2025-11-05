जोधपुर के अस्पताल में फिर बड़ी चूक, महिला मरीज की जगह बास्केटबॉल खिलाड़ी को चढ़ा दिया खून

पत्रिका फाइल फोटो
जोधपुर। एम्स जोधपुर में गलत खून चढ़ाने और मरीज की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे में अब शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में गलत खून चढ़ाने का मामला सामने आया है। जिस किशोर को यह खून चढ़ाया, उसकी हालत स्थिर है। इधर, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि खून की वॉयल सिर्फ लगाई थी, इनटेक नहीं हुआ। गलती पकड़े जाने पर हटा दिया।
दरअसल, जोधपुर एमजीएच के कॉटेज वार्ड 6 में भर्ती एक महिला को बी पॉजीटिव ब्लड चढ़ाना था। लेकिन गलती से कॉटेज 4 में भर्ती बास्केटबॉल खिलाड़ी को यह खून चढ़ा दिया। जब डॉक्टर महिला की देखने पहुंचे और रक्त बारे में पूछा तो पता चला कि रक्त वॉयल किशोर को लगा दिया है। किशोर ने ब्लड के पैकेट पर लिखा ग्रुप पहचान लिया और तुरंत कहा कि यह मेरा ग्रुप नहीं है। आनन-फानन में डॉक्टरों ने ड्रिप निकालकर किशोर का उपचार शुरू किया।
जोधपुर निवासी खिलाड़ी का एक महीने पहले जयपुर में घुटनों के लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन संक्रमण फैल गया। परिजन बच्चे को जयपुर से जोधपुर लेकर आए। यहां पिछले सात दिन से भर्ती था।
किशोर को खून चढ़ा नहीं था, बस लगाया था और पता चल गया। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. एफएस भाटी, अधीक्षक, एमजीएच
