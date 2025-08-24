बेटी के पेट में हुआ दर्द, अस्पताल लेकर पहुंची मां, डॉक्टर ने बताया गर्भवती, परिजनों के उड़े होश

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग व एक अन्य युवक ने शौच करने निकली एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया। तीन महीने बाद पेट दर्द होने किशोरी के गर्भवती होने का पता लगा। पुलिस के अनुसार साढ़े सत्रह साल की एक किशोरी गत एक जून को गांव के बाहर शौच करने गई थी, जहां उसे अकेले देख दो लड़के आए।