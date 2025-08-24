बेटी के पेट में हुआ दर्द, अस्पताल लेकर पहुंची मां, डॉक्टर ने बताया गर्भवती, परिजनों के उड़े होश

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग व एक अन्य युवक ने शौच करने निकली एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया। तीन महीने बाद पेट दर्द होने किशोरी के गर्भवती होने का पता लगा। पुलिस के अनुसार साढ़े सत्रह साल की एक किशोरी गत एक जून को गांव के बाहर शौच करने गई थी, जहां उसे अकेले देख दो लड़के आए।
पीड़िता ने बताया कि दोनों ने बारी-बारी बलात्कार किया और फिर डरा धमकाकर वहां से भाग गए। इसके बाद दोनों आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर ब्लैकमेल करते रहे। इस बीच गत दिनों किशोरी के पेट दर्द होने लगा। उसने अपनी मां को अवगत कराया। मां उसे अस्पताल ले गई तो किशोरी के गर्भवती होने का पता लगा।
पीड़िता को लेकर वो थाने पहुंची और दोनों लड़कों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार व पोक्सो की धाराओं में एफआइआर दर्ज कराई। आरोपियों में शामिल एक लड़का नाबालिग बताया जाता है। सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह ने पीड़िता के बयान देने के साथ ही मेडिकल करवाकर जांच शुरू की है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।