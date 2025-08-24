Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

बेटी के पेट में हुआ दर्द, अस्पताल लेकर पहुंची मां, डॉक्टर ने बताया गर्भवती, परिजनों के उड़े होश

पीड़िता ने बताया कि दोनों ने बारी-बारी बलात्कार किया और फिर डरा धमकाकर वहां से भाग गए। इसके बाद दोनों आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर ब्लैकमेल करते रहे।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 24, 2025

Gangrape in Jodhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग व एक अन्य युवक ने शौच करने निकली एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया। तीन महीने बाद पेट दर्द होने किशोरी के गर्भवती होने का पता लगा। पुलिस के अनुसार साढ़े सत्रह साल की एक किशोरी गत एक जून को गांव के बाहर शौच करने गई थी, जहां उसे अकेले देख दो लड़के आए।

पीड़िता ने बताया कि दोनों ने बारी-बारी बलात्कार किया और फिर डरा धमकाकर वहां से भाग गए। इसके बाद दोनों आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर ब्लैकमेल करते रहे। इस बीच गत दिनों किशोरी के पेट दर्द होने लगा। उसने अपनी मां को अवगत कराया। मां उसे अस्पताल ले गई तो किशोरी के गर्भवती होने का पता लगा।

यह वीडियो भी देखें

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बरसाती पानी से भरी माइंस में डूबने से 4 बच्चों की मौत, मासूमों से लिपटकर फूट-फूटकर रोए माता-पिता
उदयपुर
death of children in Udaipur

एफआइआर दर्ज कराई

पीड़िता को लेकर वो थाने पहुंची और दोनों लड़कों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार व पोक्सो की धाराओं में एफआइआर दर्ज कराई। आरोपियों में शामिल एक लड़का नाबालिग बताया जाता है। सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह ने पीड़िता के बयान देने के साथ ही मेडिकल करवाकर जांच शुरू की है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी 60 वर्षीय पति की हत्या… कुएं में मिला शव, कॉल डिटेल से खुले राज
करौली
karauli news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 08:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / बेटी के पेट में हुआ दर्द, अस्पताल लेकर पहुंची मां, डॉक्टर ने बताया गर्भवती, परिजनों के उड़े होश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.