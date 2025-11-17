Rajasthan Accident: एक ट्रक से बचा था लहराता हुआ टैम्पो, दूसरे से जा भिड़ा, सड़क पर बिछ गईं लाशें, खौफनाक था मंजर

टैम्पो की जिस ट्रक से भिड़ंत हुई, वो जैसलमेर के रामगढ़ से ग्वार भरकर बोरानाडा के लिए आ रहा था। उसके आगे ग्वार से भरा एक अन्य ट्रक भी साथ था। बालेसर में होटल पर चाय पीने के बाद दोनों ट्रक आगे-पीछे रवाना हुए थे। आगे वाला ट्रक बाबूलाल भील चला रहा था। वो खारी बेरी से निकला तो सामने से टैम्पो लहराते हुए आता नजर आया।