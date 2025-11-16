मौसम दिखाएगा तेवर, कड़ाके की ठंड के लिए रहें तैयार, रेडिएशन कूलिंग देगी झटका, IMD की चेतावनी जारी

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में रात और सुबह के तापमान में और कमी आ सकती है। उत्तर-पश्चिमी हवा सक्रिय रही तो नवंबर के शेष दिन और ठंडे रह सकते हैं। रविवार को दिन का तापमान भी तीस डिग्री से नीचे 29.8 डिग्री रहा। इससे दिन में हल्की सर्दी महसूस की गई। मौसम में आए इस बदलाव से शहर में सर्दी का असर दिखने लगा है और लोग अब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाने लगे हैं।