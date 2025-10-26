शुरू हुई अनोखी परंपरा, बेटी की शादी में दो तोला सोना ही काफी, इस समाज ने की शुरुआत, कम होगा दिखावे का बोझ…

समाज ने आधुनिक समय की कुछ नई प्रथाओं, जैसे 'प्री-वेंडिंग शूट' और अनावश्यक फैशन ट्रेंड्स पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि ये प्रथाएं केवल दिखावे को बढ़ावा देती हैं और परिवार पर गैर-जरूरी आर्थिक बोझ डालती हैं। समाज की पहल है कि ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण किया जाए ताकि विवाह संस्कार अपनी मूल गरिमा और सादगी को बनाए रख सके। अच्छी बात ये है कि ये फैसला देव उठनी एकादशी से ठीक पहले आया है। इस एकादशी से विवाह और सावे शुरू हो जाते हैं।