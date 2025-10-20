फर्जी थानेदार’ कहकर चिढ़ाने वालों को दिया जवाब, भरतपुर के रजनीश गुर्जर ने RAS बनकर लिख दी नई कहानी

Bharatpur Rajneesh Gurjer RAS Success Story: कहते हैं, अगर इरादे सच्चे हों तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, मंज़िल मिल ही जाती है। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा RAS 2023 में ऐसा ही कर दिखाया है भरतपुर के रजनीश गुर्जर ने। कभी लोगों की नज़रों में ‘फर्जी थानेदार’ कहलाने वाले रजनीश ने अब RAS में 404वीं रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं।