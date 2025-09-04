Vande Bharat Train: फर्राटा भरने को तैयार वंदे भारत… 8 कोच, 608 सीटें होंगी, सफेद रंग की है ट्रेन

बहुप्रतीक्षित वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर पहुंच गई है। इससे अब सेमी हाई स्पीड वन्दे भारत ट्रेन के संचालन की कवायद तेज हो गई है। यह ट्रेन जोधपुर से जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट के लिए चलेगी। ट्रेन को बनाड़ स्टेशन के आगे जाजीवाल स्टेशन पर खड़ा किया गया है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर से पहली वन्दे भारत ट्रेन साबरमती के लिए चल रही है। यह जोधपुर की दूसरी वन्दे भारत ट्रेन होगी।
जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए चलने वाली वन्दे भारत सफेद रंग की है। इसमें 8 कोच होंगे। इसमें सात कोच चेयरकार श्रेणी के जबकि एक कोच एक्जीक्यूटिव श्रेणी का होगा। इस ट्रेन में दो टीटी, दो क्रू मेंबर्स व एक गार्ड का स्टाफ होगा। ट्रेन का उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा।
प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 5.30 बजे रवाना होगी, जो करीब आठ घंटे में दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचा देगी। इस दौरान जोधपुर से चार घंटे का सफर तय सुबह 9.30 बजे जयपुर पहुंचा देगी। जोधपुर से दिल्ली तक 7 स्टेशनों पर ठहराव होगा। हालांकि रेलवे बोर्ड की ओर से अधिकृत समय सारणी अब जारी की जाएगी।
जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए चलने वाली वन्दे भारत ट्रेन जोधपुर पहुंच गई है। ट्रेन के संचालन संबंधित तैयारी की जा रही है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
-विकास खेड़ा, सीनियर डीसीएम, जोधपुर रेल मण्डल