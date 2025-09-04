Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Vande Bharat Train: फर्राटा भरने को तैयार वंदे भारत… 8 कोच, 608 सीटें होंगी, सफेद रंग की है ट्रेन

Vande Bharat Train Jodhpur: प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर से सुबह 5.30 बजे रवाना होगी, जो करीब आठ घंटे में दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचा देगी।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 04, 2025

Vande Bharat Train
वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। फोटो- पत्रिका

बहुप्रतीक्षित वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर पहुंच गई है। इससे अब सेमी हाई स्पीड वन्दे भारत ट्रेन के संचालन की कवायद तेज हो गई है। यह ट्रेन जोधपुर से जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट के लिए चलेगी। ट्रेन को बनाड़ स्टेशन के आगे जाजीवाल स्टेशन पर खड़ा किया गया है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर से पहली वन्दे भारत ट्रेन साबरमती के लिए चल रही है। यह जोधपुर की दूसरी वन्दे भारत ट्रेन होगी।

7 कोच सीसी क्लास व एक कोच एक्जीक्यूटिव

जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए चलने वाली वन्दे भारत सफेद रंग की है। इसमें 8 कोच होंगे। इसमें सात कोच चेयरकार श्रेणी के जबकि एक कोच एक्जीक्यूटिव श्रेणी का होगा। इस ट्रेन में दो टीटी, दो क्रू मेंबर्स व एक गार्ड का स्टाफ होगा। ट्रेन का उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

IIT Jodhpur में भिड़े डायरेक्टर और सहायक प्रोफेसर, परस्पर FIR दर्ज, एक गिरफ्तार
जोधपुर
IIT jodhpur

8 घंटे का समय लेगी दिल्ली कैंट का

प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 5.30 बजे रवाना होगी, जो करीब आठ घंटे में दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचा देगी। इस दौरान जोधपुर से चार घंटे का सफर तय सुबह 9.30 बजे जयपुर पहुंचा देगी। जोधपुर से दिल्ली तक 7 स्टेशनों पर ठहराव होगा। हालांकि रेलवे बोर्ड की ओर से अधिकृत समय सारणी अब जारी की जाएगी।

खास बातें

  • 8 कोच होंगे ट्रेन में।
  • 1 कोच एक्जीक्यूटिव क्लास।
  • 7 कोच चेयरकार क्लास (सीसी) ।
  • 608 सीटें होंगी ट्रेन में।
  • 52 सीटें एक्जीक्यूटिव क्लास कोच में।
  • 44-44 सीटें होंगी सी-1 व सी-7 कोच में।
  • 78-78 सीटें होंगी सी- 2,3,4,5,6 व 8 कोच में।

यह वीडियो भी देखें

जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए चलने वाली वन्दे भारत ट्रेन जोधपुर पहुंच गई है। ट्रेन के संचालन संबंधित तैयारी की जा रही है। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
-विकास खेड़ा, सीनियर डीसीएम, जोधपुर रेल मण्डल

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: वसुंधरा राजे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात, सियासी अटकलें तेज
जोधपुर
Vasundhara Raje met RSS chief Mohan Bhagwat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Vande Bharat Train: फर्राटा भरने को तैयार वंदे भारत… 8 कोच, 608 सीटें होंगी, सफेद रंग की है ट्रेन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट