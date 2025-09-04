Vande Bharat Train: फर्राटा भरने को तैयार वंदे भारत… 8 कोच, 608 सीटें होंगी, सफेद रंग की है ट्रेन

बहुप्रतीक्षित वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर पहुंच गई है। इससे अब सेमी हाई स्पीड वन्दे भारत ट्रेन के संचालन की कवायद तेज हो गई है। यह ट्रेन जोधपुर से जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट के लिए चलेगी। ट्रेन को बनाड़ स्टेशन के आगे जाजीवाल स्टेशन पर खड़ा किया गया है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर से पहली वन्दे भारत ट्रेन साबरमती के लिए चल रही है। यह जोधपुर की दूसरी वन्दे भारत ट्रेन होगी।