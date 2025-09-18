लिव इन रिलेशनशिप का दर्दनाक अंत, साड़ी से फंदा बनाकर प्रेमी युगल ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखी ऐसी बात

पुलिस का कहना है कि मोहन व अनुराधा एक दूसरे को प्रेम करते थे। पिछले दो साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वे मंदिरवाला बेरा में किराए पर रहते थे। पड़ोसियों ने दोनों को दोपहर 11-12 बजे देखा था, लेकिन फिर देर शाम तक दोनों नजर नहीं आए थे। संदेह होने पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो मोहन व अनुराधा एक ही साड़ी के अलग-अलग पल्लू पर पंखे के एक ही हुक पर लटके दिखाई दिए। इनकी मृत्यु हो चुकी थी।