कांकेर

भालू-तेंदुए दोनों का आतंक जारी! भय के साए में रह रहे ग्रामीण, वन विभाग से की सुरक्षा की मांग

CG News: कांकेर जिले के कोकपुर गांव में दिनदहाड़े भालू के पहुंचने से दहशत फैल गई, वहीं खूंटा पारा में तेंदुआ तीन पिल्लों को उठा ले गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 03, 2025

भालू और तेंदुए दोनों का आतंक जारी (photo source- Patrika)

भालू और तेंदुए दोनों का आतंक जारी (photo source- Patrika)

CG News: कांकेर जिले के मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोकपुर में दिनदहाड़े एक भालू के दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना उस समय हुई जब भालू अचानक आबादी क्षेत्र में आ पहुंचा। भालू को देखकर लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे।

कुछ ग्रामीणों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करना शुरू कर दिया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भालू का इस तरह दिन के समय गांव में पहुंचना ग्रामीणों के बीच डर का कारण बन गया है। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है, और विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचकर भालू की तलाश में जुट गए हैं।

CG News: दूसरी ओर तेंदुए का आतंक भी जारी

जिले के सिंगारभाट खूंटा पारा में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। 31 अक्टूबर की रात, तेंदुआ खूंटा पारा में घुस आया और कुत्ते के तीन बच्चों को उठा कर ले गया। यह घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है, जब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी। इस घटना के दौरान, एक महिला प्रधान आरक्षक और उनकी पुत्री से तेंदुए का सामना भी हुआ।

तेंदुआ कई पालतू जानवरों को उठा चुका है…

CG News: तेंदुए के सामने आते ही दोनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और पास के घर में छिपकर सुरक्षित हो गए। यह पहली बार नहीं है, जब तेंदुआ क्षेत्र में पालतू जानवरों को निशाना बना चुका है। इससे पहले भी तेंदुआ कई पालतू जानवरों को उठा चुका है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की तलाश तेज करने और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो और उनका जीवन सुरक्षित रहे।

Published on:

03 Nov 2025 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / भालू-तेंदुए दोनों का आतंक जारी! भय के साए में रह रहे ग्रामीण, वन विभाग से की सुरक्षा की मांग

कांकेर

छत्तीसगढ़

