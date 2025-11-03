भालू-तेंदुए दोनों का आतंक जारी! भय के साए में रह रहे ग्रामीण, वन विभाग से की सुरक्षा की मांग

CG News: तेंदुए के सामने आते ही दोनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और पास के घर में छिपकर सुरक्षित हो गए। यह पहली बार नहीं है, जब तेंदुआ क्षेत्र में पालतू जानवरों को निशाना बना चुका है। इससे पहले भी तेंदुआ कई पालतू जानवरों को उठा चुका है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की तलाश तेज करने और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो और उनका जीवन सुरक्षित रहे।