भालू-तेंदुए दोनों का आतंक जारी! भय के साए में रह रहे ग्रामीण, वन विभाग से की सुरक्षा की मांग

भालू और तेंदुए दोनों का आतंक जारी (photo source- Patrika)
CG News: कांकेर जिले के मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोकपुर में दिनदहाड़े एक भालू के दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना उस समय हुई जब भालू अचानक आबादी क्षेत्र में आ पहुंचा। भालू को देखकर लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे।
कुछ ग्रामीणों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करना शुरू कर दिया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भालू का इस तरह दिन के समय गांव में पहुंचना ग्रामीणों के बीच डर का कारण बन गया है। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है, और विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचकर भालू की तलाश में जुट गए हैं।
जिले के सिंगारभाट खूंटा पारा में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। 31 अक्टूबर की रात, तेंदुआ खूंटा पारा में घुस आया और कुत्ते के तीन बच्चों को उठा कर ले गया। यह घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है, जब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी। इस घटना के दौरान, एक महिला प्रधान आरक्षक और उनकी पुत्री से तेंदुए का सामना भी हुआ।
CG News: तेंदुए के सामने आते ही दोनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और पास के घर में छिपकर सुरक्षित हो गए। यह पहली बार नहीं है, जब तेंदुआ क्षेत्र में पालतू जानवरों को निशाना बना चुका है। इससे पहले भी तेंदुआ कई पालतू जानवरों को उठा चुका है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की तलाश तेज करने और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो और उनका जीवन सुरक्षित रहे।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग