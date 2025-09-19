नागपुर में चमकी छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, भूमि नागवंशी बनीं मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन की रनर-अप

Miss India Queen of Nation: कांकेर जिले की प्रतिभाशाली बेटी भूमि नागवंशी ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। नागपुर में आयोजित तीन दिवसीय मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन ब्यूटी पेजेंट में भूमि ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीता। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती और टैलेंट से निर्णायकों को प्रभावित किया, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को भी पूरे देश के सामने जीवंत कर दिया।
बता दें कांकेर जिले की प्रतिभाशाली बेटी भूमि नागवंशी ने नागपुर में आयोजित ब्यूटी पेजेंट मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन में शानदार प्रदर्शन कर फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीता। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में फोटोशूट राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, टैलेंट राउंड और नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड सहित कई चरण शामिल थे।
भूमि नागवंशी ने हर राउंड में आत्मविश्वास, सौंदर्य और प्रतिभा का प्रदर्शन कर निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया। नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में भूमि ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को मंच पर जीवंत कर दिया। उन्होंने प्रदेश की पहचान से जुड़े प्रतीकों और कला का अद्भुत प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया।
Miss India Queen of Nation: भूमि नागवंशी ने कहा मेरे लिए यह उपलब्धि सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और सपनों की पहचान है। इस मंच ने मुझे खुद को निखारने और नई पहचान बनाने का अवसर दिया। सबसे बड़ी खुशी यह है कि मुझे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का मौका मिला। भूमि की इस उपलब्धि से कांकेर जिला के साथ पूरा छत्तीसगढ़ गर्व महसूस कर रहा है। उनकी सफलता से परिवार के साथ पूरे क्षेत्र को प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया है।