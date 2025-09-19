नागपुर में चमकी छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, भूमि नागवंशी बनीं मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन की रनर-अप

Miss India Queen of Nation: भूमि नागवंशी ने कहा मेरे लिए यह उपलब्धि सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और सपनों की पहचान है। इस मंच ने मुझे खुद को निखारने और नई पहचान बनाने का अवसर दिया। सबसे बड़ी खुशी यह है कि मुझे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का मौका मिला। भूमि की इस उपलब्धि से कांकेर जिला के साथ पूरा छत्तीसगढ़ गर्व महसूस कर रहा है। उनकी सफलता से परिवार के साथ पूरे क्षेत्र को प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया है।