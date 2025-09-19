Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कांकेर

नागपुर में चमकी छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, भूमि नागवंशी बनीं मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन की रनर-अप

Miss India Queen of Nation: कांकेर की बेटी भूमि नागवंशी ने नागपुर में आयोजित मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन ब्यूटी पेजेंट में फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2025

भूमि नागवंशी फर्स्ट रनर-अप (Photo source- Patrika)
भूमि नागवंशी फर्स्ट रनर-अप (Photo source- Patrika)

Miss India Queen of Nation: कांकेर जिले की प्रतिभाशाली बेटी भूमि नागवंशी ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। नागपुर में आयोजित तीन दिवसीय मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन ब्यूटी पेजेंट में भूमि ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीता। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती और टैलेंट से निर्णायकों को प्रभावित किया, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को भी पूरे देश के सामने जीवंत कर दिया।

बता दें कांकेर जिले की प्रतिभाशाली बेटी भूमि नागवंशी ने नागपुर में आयोजित ब्यूटी पेजेंट मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन में शानदार प्रदर्शन कर फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीता। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में फोटोशूट राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, टैलेंट राउंड और नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड सहित कई चरण शामिल थे।

भूमि नागवंशी ने हर राउंड में आत्मविश्वास, सौंदर्य और प्रतिभा का प्रदर्शन कर निर्णायकों और दर्शकों को प्रभावित किया। नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में भूमि ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को मंच पर जीवंत कर दिया। उन्होंने प्रदेश की पहचान से जुड़े प्रतीकों और कला का अद्भुत प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया।

ये भी पढ़ें

CGBSE Board Result: ब्लड कैंसर के बाद भी नहीं मानी हार, 10वीं में किया टॉप, जानें छात्रा ने क्या कहा
रायपुर
CGBSE Board Result: ब्लड कैंसर के बाद भी नहीं मानी हार, 10वीं में किया टॉप, जानें छात्रा ने क्या कहा

Miss India Queen of Nation: भूमि नागवंशी ने कहा मेरे लिए यह उपलब्धि सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और सपनों की पहचान है। इस मंच ने मुझे खुद को निखारने और नई पहचान बनाने का अवसर दिया। सबसे बड़ी खुशी यह है कि मुझे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का मौका मिला। भूमि की इस उपलब्धि से कांकेर जिला के साथ पूरा छत्तीसगढ़ गर्व महसूस कर रहा है। उनकी सफलता से परिवार के साथ पूरे क्षेत्र को प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 03:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / नागपुर में चमकी छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, भूमि नागवंशी बनीं मिस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन की रनर-अप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.