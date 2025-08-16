2 घंटे में 76 एंटी स्नेक विष इंजेक्शन लगने के बाद कोबरा का जहर हुआ बेअसर, जानें डॉक्टर की सलाह

76 anti-snake venom injections in 2 hours, cobra venom neutralized कन्नौज में खतरनाक कोबरा ने 15 साल के किशोर को डस लिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कोबरा की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं 15 वर्षीय किशोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया‌। जहां एंटी वेनम स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाया गया। लेकिन हालत में कोई सुधार होता ना देख डॉक्टरों ने एक के बाद एक 76 इंजेक्शन लगा दिए।‌ लगातार इंजेक्शन के कारण किशोर की हालत स्थिर हुई। डॉक्टर ने बताया कि किशोर की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए हालत स्थिर होने तक लगातार इंजेक्शन लगाए गए। ‌घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।