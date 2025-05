शादी से पहले प्रेमिका को रखा खुश, शादी के दिन अचानक कर गया ऐसा कांड, मचा कोहराम, जानें पूरा मामला

कन्नौज•May 11, 2025 / 02:51 pm• Narendra Awasthi

Bride waiting, boy did not come with wedding procession कन्नौज में शादी वाले दिन दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाई बैठी रही। लेकिन दूल्हा नहीं आया। इंस्टाग्राम में लिखा यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है।‌ वह शादी नहीं करेगा।‌ जब शाम को बारात नहीं पहुंची तो घर वालों को इसकी जानकारी हुई। खोजबीन करने पर भी कोई पता नहीं चला। इंस्टाग्राम में लिखा मैसेज लोगों को पढ़ने को मिला। इसकी जानकारी लड़की को हुई तो परेशान हो गई। उसने बताया कि भाई का दोस्त है। शारीरिक शोषण कर रहा है।‌ पीड़िता ने पुलिस से संबंध में शिकायत की है।‌ घटना कन्नौज कोतवाली की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ‌