Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

योगी आदित्यनाथ की घोषणा, उत्तर प्रदेश शासन में जारी किया आदेश, कल रहेगी छुट्टी, देखें आदेश पत्र

Public holidays मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

2 min read

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Oct 06, 2025

कल सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज बंद (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Public holiday मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है अब यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश शासन से 17 दिसंबर 2024 को जारी आदेश संशोधित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर मिलने वाला अवकाश अब निर्बंधित अवकाश नहीं रहेगा। ‌ इसे सार्वजनिक अवकाश में बदल दिया गया है। अक्टूबर महीने में दिवाली, छठ पूजा सहित अन्य कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल लगातार 5 दिनों तक बंद रहेंगे।

सार्वजनिक अवकाश घोषित

उत्तर प्रदेश शासन से जारी आदेश के अनुसार महर्षि बालवीर जयंती के अवसर पर सभी स्कूल कॉलेज सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 2025 में महा महर्षि वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर मंगलवार को पड़ रहा है। शासन से जारी अवकाश तालिका में महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है जिसको देखते हुए 7 अक्टूबर मंगलवार को के अवकाश को निर्बंधित अवकाश से हटकर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है विशेष सचिव जुहैर बिन सगीर ने यह आदेश जारी किया है।

और भी कई छुट्टियां

अक्टूबर महीने में चित्रगुप्त पूजा, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा आदि त्यौहार भी पड़ रहे हैं। जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की अवकाश तालिका के अनुसार 20 अक्टूबर सोमवार से 23 अक्टूबर बृहस्पतिवार तक लगातार छुट्टी मिल रही है। 19 अक्टूबर रविवार है। ऐसे में लगातार 5 दिन स्कूल बंद रहेंगे। जबकि 28 अक्टूबर को मंगलवार को छठ पूजा की छुट्टी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 03:47 pm

Published on:

06 Oct 2025 03:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / योगी आदित्यनाथ की घोषणा, उत्तर प्रदेश शासन में जारी किया आदेश, कल रहेगी छुट्टी, देखें आदेश पत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Monsoon triple attack आफत भरे मौसम में महिला सहित दो की मौत, हो रही झमाझम बारिश

पीड़ित परिवार के घर पर लगी अपनों की भीड़ (फोटो सोर्स- कन्नौज वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

Heavy rain prediction: मानसून की दो प्रणालियों विकसित, हो रहा revival, जानें कन्नौज का मौसम

मानसून के दो सिस्टम सक्रिय (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
यूपी न्यूज

भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस-ट्रक में टक्कर, तीन की मौत, 11 घायल

गालों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

police encounter: सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा कनपटी पर रख बोला, प्रेमिका को बुलाओ, बेटे को भी बनाया बंधक

कनपटी में तमंचा लगाकर बोला प्रेमिका को बुलाओ (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj police वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

सुब्रत पाठक बोले- नेपाल की घटना भारत में 2014 में हो चुकी, अब हुआ तो अखिलेश-राहुल का घर जलेगा

कन्नौज पूर्व सांसद सुब्रत पाठक (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.