योगी आदित्यनाथ की घोषणा, उत्तर प्रदेश शासन में जारी किया आदेश, कल रहेगी छुट्टी, देखें आदेश पत्र

उत्तर प्रदेश शासन से जारी आदेश के अनुसार महर्षि बालवीर जयंती के अवसर पर सभी स्कूल कॉलेज सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 2025 में महा महर्षि वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर मंगलवार को पड़ रहा है। शासन से जारी अवकाश तालिका में महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है जिसको देखते हुए 7 अक्टूबर मंगलवार को के अवकाश को निर्बंधित अवकाश से हटकर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है विशेष सचिव जुहैर बिन सगीर ने यह आदेश जारी किया है।