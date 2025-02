सीओ साहब आप नीलू यादव की हत्या करना चाहते हैं- अधिवक्ता राजेश तिवारी, क्या कहती है कन्नौज पुलिस?

CO sahab wants to kill Neelu Yadav कन्नौज में गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। जहां नीलू यादव के वकील ने मिलने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने मिलने से रोक दिया। ‌इस पर जमकर हंगामा हुआ। देखें वीडियो और कन्नौज पुलिस का जवाब-

कन्नौज•Feb 09, 2025 / 09:05 am• Narendra Awasthi

CO sahab wants to kill Neelu Yadav, police denied कन्नौज के तिर्वा मेडिकल कॉलेज में उस समय हंगामा हो गया। जब गैंगस्टर एक्ट में जिला कारागार में निरुद्ध कैदी नीलू यादव को उपचार के लिए लाया गया। नीलू यादव का वकील राकेश तिवारी भी मौके पर पहुंच गया। जहां उसने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से नीलू यादव से मिलाने को कहा। मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी नगर ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि अदालत से आदेश लेकर आए। आपको मिलवा दिया जाएगा। लेकिन राकेश तिवारी नहीं माने। उन्होंने जोर-जोर से अपनी बात रखनी शुरू कर दी और बोले सीओ साहब आप नीलू यादव को मरवाना चाहते हैं।‌ एक्स पर वीडियो पोस्ट के साथ कन्नौज पुलिस ने जवाब भी दिया है। मामला तिर्वा मेडिकल कॉलेज का है। ‌