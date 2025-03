नकली बिल-नकली कोल्डड्रिंक: होली में खपाने की थी तैयारी, बारकोड की जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Fake bills and fake cold drinks: planned to be sold during Holi कन्नौज में ट्रक से कोल्ड ड्रिंक उतारे जाने की खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे सेल्स मैनेजर की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जीएसटी बिल में भी गड़बड़ी पाई गई। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस की पहुंच गई फिलहाल लेकर जांच के लिए किया गया है।

कन्नौज•Mar 10, 2025 / 04:45 pm• Narendra Awasthi

Fake bills and fake cold drinks: planned to be sold during Holi कन्नौज में नकली कोल्ड ड्रिंक की बड़ी खेप पकड़ी गई। मौके पर पहुंचे सेल्स मैनेजर की जांच में यह खुलासा हुआ है।‌ बारकोड मिलाने के दौरान यह जानकारी मिली है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई। जीएसटी में भी अनियमिताएं पाई गई। जिसके कारण जीएसटी अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई। पकड़ी गई नकली कोल्ड ड्रिंक की कीमत करीब 12 लाख बताई गई है। सेल्स मैनेजर ने थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला गुरसहायगंज क्षेत्र का है।