पुलिस का खौफ: युवक नदी में लगाया छलांग मौत, इंस्पेक्टर, दरोगा सहित तीन निलंबित, असीम अरुण ने दी प्रतिक्रिया

Kannauj crime पुलिस का खौफ लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। कन्नौज में आरोपी की तलाश में दबिश देने गई उप निरीक्षक और आरक्षी की डर से आरोपी का भाई नदी में छलांग लगा दिया। जिससे वह डूब गया। जिसकी तलाश के लिए गोताखोरों और एसडीआरएफ को लगाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंच गए। एसपी ने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने पर इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक और आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। मामला नाबालिग लड़की को भागने से जुड़ा है। घटना देवीपुरवा गुरसहायगंज की है।