हाईवे पर आग का तांडव, कार में विस्फोट के साथ लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया

मौके पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आवागमन भी बंद हो गया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो गई थी। सत्यम मिश्रा ने बताया कि वह कानपुर से फर्रुखाबाद आ रहा था। गाड़ी में उसने कंपनी की सीएनजी लगवाई थी। आग लगने के कारण के विषय में कुछ नहीं बता पाए। बोले, "अगर समय रहते कार से बाहर ना निकल आते तो बड़ी घटना हो सकती थी।" इस संबंध में फायर ब्रिगेड ने जानकारी दी है कि फायर टीम ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। इसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। ‌