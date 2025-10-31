Patrika LogoSwitch to English

कन्नौज

हाईवे पर आग का तांडव, कार में विस्फोट के साथ लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया

Kannauj Fire breaks out in car on highway कन्नौज में बड़ा हादसा हो गया। जब कानपुर से फर्रुखाबाद जा रही कार में अचानक विस्फोट के साथ आग लग गई। जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Oct 31, 2025

कन्नौज हाईवे पर जलती कार (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज)

फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज

Fire breaks out in car on highway कन्नौज से गुजरने वाली हाई-वे पर उस समय हड़कंप मच गया। जब चलती कार में अचानक धुआं उठने लगा। देखते-देखते कार आग की लपटों से घिर गई। कार चालक को धुआं देखते ही खतरे का आभास हुआ और वह गाड़ी रोककर उतर गया। उसके उतरते ही जोरदार धमाका हो गया। जिससे वह दूर जा गिरा। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि किसी प्रकार का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र की है।

कानपुर-फर्रुखाबाद मार्ग की घटना

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानपुर से फर्रुखाबाद आ रही कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। कार सत्यम मिश्रा निवासी फतेहगढ़, फर्रुखाबाद चला रहे थे। अभी गाड़ी समधन कट के पास पहुंची ही थी कि यह हादसा हो गया। खतरे को भांपते हुए सत्यम मिश्रा ने गाड़ी रोक दी और तत्परता दिखाते हुए कार से उतर गया। लेकिन इस बीच जोरदार धमाका हो गया। जिससे सत्यम मिश्रा दूर जा गिरा। गनीमत रही कि उसे हल्की-फुल्की चोटें आईं।

फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया

मौके पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आवागमन भी बंद हो गया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो गई थी। सत्यम मिश्रा ने बताया कि वह कानपुर से फर्रुखाबाद आ रहा था। गाड़ी में उसने कंपनी की सीएनजी लगवाई थी। आग लगने के कारण के विषय में कुछ नहीं बता पाए। बोले, "अगर समय रहते कार से बाहर ना निकल आते तो बड़ी घटना हो सकती थी।" इस संबंध में फायर ब्रिगेड ने जानकारी दी है कि फायर टीम ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। इसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। ‌

Published on:

31 Oct 2025 07:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / हाईवे पर आग का तांडव, कार में विस्फोट के साथ लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया

