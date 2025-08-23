Patrika LogoSwitch to English

ऑनलाइन गेमिंग से लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार, नकदी और सामान बरामद

उत्तर प्रदेश की कन्नौज पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 10 साइबर ठगों को धर दबोचा है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल सिम, नकदी, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, लैपटॉप और दो कारें बरामद की गई हैं।

Aug 23, 2025

मामलेकी जानकारी देते हुए SP विनोद कुमार, PC- IANS

कन्नौज : उत्तर प्रदेश की कन्नौज पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 10 साइबर ठगों को धर दबोचा है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल सिम, नकदी, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, लैपटॉप और दो कारें बरामद की गई हैं।

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को ठगने का काम करता था, जिसमें जीत की कोई संभावना नहीं होती थी। गिरफ्तार आरोपी आजमगढ़, दिल्ली, लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़ और संतकबीरनगर के रहने वाले हैं। इस नेटवर्क का संचालन फिलिपींस से होने की जानकारी सामने आई है।

सदर कोतवाली पुलिस ने तिख्वा कट के पास घेराबंदी कर इन ठगों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली के विकासपुरी का मोहित चोपड़ा इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल फोन, 18 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, 1 लाख 76 हजार रुपए नकद, दो कारें और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर काम करता था। पहले यह कॉर्पोरेट खाताधारकों को 20-25 फीसदी मुनाफे का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद एक विशेष एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर पीड़ितों के मोबाइल और बैंक खातों पर नियंत्रण हासिल कर लेता था। इस तरह यह गिरोह लोगों के खातों का दुरुपयोग कर ठगी को अंजाम देता था।

पुलिस ने बताया कि यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को लुभाकर उनके खातों का संचालन अपने हाथ में ले लेता था। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली के दो, लखनऊ के चार और आजमगढ़, प्रतापगढ़, अमेठी व संतकबीरनगर के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और फिलीपींस से संचालित इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

23 Aug 2025 09:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / ऑनलाइन गेमिंग से लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार, नकदी और सामान बरामद

