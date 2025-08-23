ऑनलाइन गेमिंग से लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार, नकदी और सामान बरामद

पुलिस ने बताया कि यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को लुभाकर उनके खातों का संचालन अपने हाथ में ले लेता था। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली के दो, लखनऊ के चार और आजमगढ़, प्रतापगढ़, अमेठी व संतकबीरनगर के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और फिलीपींस से संचालित इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।