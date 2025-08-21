मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट: 23 और 24 अगस्त को मूसलाधार बारिश

IMD alert about heavy rain आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार 24 अगस्त के तक तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की संभावना है। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। आज दिन में हुई बारिश का असर तापमान में दिखाई पड़ा। जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम 29.3 पर पहुंच गया। अधिकतम न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री के आसपास है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। शुक्रवार 22 अगस्त को 90 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 24 घंटे में 16.5 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। कन्नौज में आज रात गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी भी चल सकती है। आगामी 28 अगस्त से लगातार बारिश होने की संभावना है। यह बारिश रुक-रुक कर कभी धीरे तो कभी जमकर हो सकती है।