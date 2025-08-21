मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट: 23 और 24 अगस्त को मूसलाधार बारिश

IMD alert about heavy rain आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार 24 अगस्त के तक तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की संभावना है। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। आज दिन में हुई बारिश का असर तापमान में दिखाई पड़ा। जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम 29.3 पर पहुंच गया। अधिकतम न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री के आसपास है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। शुक्रवार 22 अगस्त को 90 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 24 घंटे में 16.5 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। कन्नौज में आज रात गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी भी चल सकती है। आगामी 28 अगस्त से लगातार बारिश होने की संभावना है। यह बारिश रुक-रुक कर कभी धीरे तो कभी जमकर हो सकती है।
शुक्रवार को कानपुर में 87 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 16.5 किलोमीटर बारिश हो सकती है। शनिवार 23 अगस्त को 90 प्रतिशत बारिश होने का अलर्ट है। 24 घंटे में 20.4 मिली मीटर बारिश हो सकती है। रविवार 24 अगस्त को 90 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 31.02 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 24 अगस्त तक तापमान 27 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। 22 अगस्त को भी जमकर बारिश होने की जानकारी मिल रही है। इस दौरान 71 प्रतिशत बारिश हो सकती है। तापमान में भी कमी आएगी। शनिवार 23 अगस्त को 83 प्रतिशत, रविवार 24 अगस्त को 90 प्रतिशत, सोमवार 25 अगस्त को 80 प्रतिशत, मंगलवार 26 अगस्त को 76 प्रतिशत, बुधवार 27 अगस्त को 61 प्रतिशत और गुरुवार 28 अगस्त को 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।