शादी के लिए नहीं मानी तो बुर्का वाली फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, लिखा- हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, पुलिस मुठभेड़

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली युवती को बीते 13 अक्टूबर को ताहपुर का रहने वाला इमरान बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पीड़िता की मां ने तालग्राम थाना में तहरीर देकर पुलिस को बताया कि इमरान प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है और इलाज के नाम पर लड़कियों को अपनी चंगुल में फंसाता है। इसमें मुस्लिम लड़कियों का भी सहयोग लेता था।‌ बेटी को भगा ले जाने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जिसका उनकी बेटी ने विरोध किया। बुर्का पहनकर उसकी फोटो खींची गई। उनकी बेटी किसी प्रकार इमरान के चंगुल से छूटकर घर पहुंची। जहां उसने आप बीती सुनाई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।