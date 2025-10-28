Patrika LogoSwitch to English

शादी के लिए नहीं मानी तो बुर्का वाली फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, लिखा- हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, पुलिस मुठभेड़

Kannauj Love Jihad कन्नौज में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जिसमें हिंदू छात्रा को बहला-फुसलाकर इमरान भगा ले गया। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। उसकी बुर्के की फोटो भी इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है।

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Oct 28, 2025

कन्नौज में लव जिहाद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kannauj Love Jihad कन्नौज में इंटर की छात्रा को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। जिसकी लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस ने घेरेबंदी की। आरोपी मोटरसाइकिल से आता दिखाई पड़ा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।‌ मामला तालग्राम थाना क्षेत्र का है।

13 अक्टूबर को ले गया था इमरान

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली युवती को बीते 13 अक्टूबर को ताहपुर का रहने वाला इमरान बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पीड़िता की मां ने तालग्राम थाना में तहरीर देकर पुलिस को बताया कि इमरान प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है और इलाज के नाम पर लड़कियों को अपनी चंगुल में फंसाता है। इसमें मुस्लिम लड़कियों का भी सहयोग लेता था।‌ बेटी को भगा ले जाने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जिसका उनकी बेटी ने विरोध किया। बुर्का पहनकर उसकी फोटो खींची गई। उनकी बेटी किसी प्रकार इमरान के चंगुल से छूटकर घर पहुंची। जहां उसने आप बीती सुनाई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

मुकदमा दर्ज होते ही घर छोड़कर भागा

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस इमरान की तलाश में लगी हुई थी। उसके घर पर भी दबिश दी गई। लेकिन इमरान भाग निकला था। आज मंगलवार को आरोपी की लोकेशन ट्रेस होने के बाद पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। तालग्राम अमोलर मार्ग पर इमरान बाइक से आता दिखाई पड़ा। जिसे रुकने का इशारा किया गया। लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इमरान को गोली लग गई। जिसे सीएचसी में भर्ती कराया गया।

करीब 10 लड़कियों से संबंध

पुलिस की पूछताछ में जानकारी हुई कि इमरान के मोबाइल में कई लड़कियों के फोटो हैं। इधर गांव में चर्चा है कि अब तक करीब 10 लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। लेकिन बदनामी के डर से पुलिस के पास शिकायत नहीं पहुंची। धर्म परिवर्तन से इंकार करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब पुलिस इमरान की मदद करने वालों की भी तलाश कर रही है। ‌

Published on:

28 Oct 2025 04:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / शादी के लिए नहीं मानी तो बुर्का वाली फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, लिखा- हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, पुलिस मुठभेड़

