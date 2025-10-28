Patrika LogoSwitch to English

कन्नौज

Kannauj News: कन्नौज में लव जिहाद के आरोपी इमरान का एनकाउंटर, हिंदू युवती को जबरदस्ती पहनाया था बुर्का

लव जिहाद के आरोपी इमरान को पुलिस ने मंगलवार सुबह मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, पैर में गोली लगते ही इमरान गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे कंधे पर उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया।

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Abhishek Singh

Oct 28, 2025

Crime

Crime News, Pc: Patrika

Crime News: कन्नौज जिले में लव जिहाद के आरोपी इमरान को पुलिस ने मंगलवार सुबह मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, पैर में गोली लगते ही इमरान गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे कंधे पर उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया।

12वीं की छात्रा की मां ने बताया कि इमरान ने एक मुस्लिम लड़की की मदद से उसकी बेटी को फंसाया था। 13 अक्टूबर को आरोपी बेटी को भगा ले गया और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। यहां तक कि उसे बुर्का पहनाया और तस्वीरें खींचीं। तीन दिन पहले छात्रा किसी तरह आरोपी के चंगुल से भागकर घर पहुंची।

जानिए पीड़िता के परिजन क्या बोले

मां के मुताबिक, इसके बाद इमरान फोन कर धमकाने लगा और शादी के लिए दबाव डालने लगा। जब बेटी ने मना किया, तो उसने इंस्टाग्राम पर उसकी बुर्का पहनी हुई तस्वीर पोस्ट कर दी और लिखा— “हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी।” इसके बाद परिजनों ने 26 अक्टूबर को तालग्राम थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। लोकेशन ट्रेस होने पर मंगलवार सुबह तालग्राम-अमोलर रोड पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस के रोकने पर इमरान ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में इमरान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एसओ शशिकांत कनौजिया ने बताया कि आरोपी ने छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाने और फोटो सोशल मीडिया पर डालने की बात स्वीकार की है। आरोपी के मोबाइल से कई लड़कियों की तस्वीरें, चैट और धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ छेड़छाड़, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इमरान पहले भी कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है, लेकिन परिवारों ने बदनामी के डर से शिकायत नहीं की। इस बार धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर आरोपी ने किशोरी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

पुलिस अब इमरान की मदद करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी 25 वर्षीय इमरान ताहपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और एक निजी अस्पताल में काम करता था। वहीं, घायल आरोपी का इलाज सीएचसी में चल रहा है।

Published on:

28 Oct 2025 10:21 pm

Kannauj News: कन्नौज में लव जिहाद के आरोपी इमरान का एनकाउंटर, हिंदू युवती को जबरदस्ती पहनाया था बुर्का

