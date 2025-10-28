Kannauj News: कन्नौज में लव जिहाद के आरोपी इमरान का एनकाउंटर, हिंदू युवती को जबरदस्ती पहनाया था बुर्का

12वीं की छात्रा की मां ने बताया कि इमरान ने एक मुस्लिम लड़की की मदद से उसकी बेटी को फंसाया था। 13 अक्टूबर को आरोपी बेटी को भगा ले गया और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। यहां तक कि उसे बुर्का पहनाया और तस्वीरें खींचीं। तीन दिन पहले छात्रा किसी तरह आरोपी के चंगुल से भागकर घर पहुंची।