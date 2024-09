कन्नौज: बिना मानक के चल रहे पैथोलॉजी सेंटर में छापा, चार को थमाया गया नोटिस, मचा हड़कंप

Raid on pathology centre running without standards, notice to four कन्नौज में बिना लाइसेंस और मानक के विपरीत चल रहे पैथोलॉजी सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान एक को छोड़कर बाकी सभी पैथोलॉजी मानक के विपरीत पाए गए। बिना टेक्नीशियन के ही पैथोलॉजी का संचालन हो रहा था।

कन्नौज•Sep 18, 2024 / 01:14 pm• Narendra Awasthi

Raid on pathology centre running without standards, notice to four उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बिना लाइसेंस लैब टेक्नीशियन के पैथोलॉजी का संचालन हो रहा था। बायोमेडिकल वेस्ट का भी इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीएमओ ने नगर में संचालित पैथोलॉजी में छापा मारा। इस दौरान एक पैथोलॉजी सेंटर नियमानुसार कार्य करते मिला। शेष 4 को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जांच के दौरान पाया गया कि बिना नवीनीकरण और टेक्नीशियन के पैथोलॉजी चल रहे हैं। एसीएमओ डॉक्टर ओपी गौतम ने बताया कि जवाब ना आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला मकरंद नगर क्षेत्र का है।

एसीएमओ डॉक्टर ओपी गौतम ने बताया कि मकरंद नगर रोड पर चल रहे पैथोलॉजी केंद्र का निरीक्षण किया गया। जिनके विषय में शिकायत मिली थी कि पैथोलॉजी से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पैथोलॉजी लैब में कई अनियमिताएं पाई गई। नियम के विरुद्ध संचालन किया जा रहा था। जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। चार पैथोलॉजी को दी गई नोटिस Raid on pathology centre running without standards, notice to four डॉक्टर ओपी गौतम ने बताया कि एक पैथोलॉजी ऐसी मिली जो नियमानुसार कार्य कर रही है। जिसके पास रिनिवल भी है। लैब टेक्नीशियन भी मौके पर मौजूद मिला। इसके अतिरिक्त सभी लैब मानक के विपरीत संचालित होते मिला। कुछ लैब में टेक्नीशियन नहीं थे तो कहीं तकनीशियन और रिनिवल कुछ भी नहीं मिला। यह लैब मेडिकल इस्टैबलिश्मेंट एक्ट के विपरीत काम कर रहे हैं। कुल चार पैथोलॉजी सेंटर को नोटिस दिया गया है। उनसे 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।