Kannauj School Protest: कन्नौज में बच्चों ने रोकी हेड मास्टर की कार, अभिभावकों ने लगाए भेदभाव के आरोप, स्कूल में मचा हंगामा

स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार सिंह ने पूरे घटनाक्रम को अपने खिलाफ साजिश बताया। उनका कहना है कि उन्होंने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया था और इसी वजह से कुछ लोग दुर्भावना से उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक, बच्चों को स्कूल से बाहर प्रदर्शन के लिए लाया गया और कुछ अभिभावक व अन्य लोग उन्हें निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब उनकी गाड़ी रोकी गई तो उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली।उन्होंने यह भी बताया कि एक अभिभावक ने स्कूल को लेकर आईजीआरएस पर कई शिकायतें दर्ज कराई हैं और उनके पीछे अलग मंशा हो सकती है।