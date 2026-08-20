Kannauj School Protest: कन्नौज में बच्चों ने रोकी हेड मास्टर की कार, अभिभावकों ने लगाए भेदभाव के आरोप, स्कूल में मचा हंगामा

कन्नौज में 200 बच्चों-अभिभावकों का प्रदर्शन
Kannauj School News:कन्नौज के गुरसहायगंज क्षेत्र के गुगरापुर कंपोजिट स्कूल में गुरुवार सुबह पढ़ाई की जगह बच्चों का प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया। करीब 200 छात्र-छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ स्कूल के बाहर जमा हुए और हेड मास्टर को हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। मामला तब और बढ़ गया, जब बच्चों और अभिभावकों ने हेड मास्टर की कार को स्कूल के बाहर रोक लिया।
अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। उनका दावा है कि जिन बच्चों से स्कूल में झाड़ू-पोछा कराया जाता है, उन्हीं को कंप्यूटर सिखाने का मौका दिया जाता है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
गुरुवार सुबह पीएम श्री उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय के बाहर बड़ी संख्या में बच्चे और उनके अभिभावक जमा हो गए। बच्चों ने हेड मास्टर को हटाने की मांग करते हुए नारे लगाए। इसी दौरान जब हेड मास्टर अपनी कार से बाहर निकलने लगे तो कुछ अभिभावकों ने बच्चों को कार के सामने खड़ा कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूल में कथित भेदभाव और दूसरे मामलों को लेकर भी सवाल उठाए। कुछ अभिभावकों ने हरे पेड़ कटवाने का आरोप भी लगाया।
प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा ने आरोप लगाया कि एक शिक्षक बच्चों से अभद्र भाषा में बात करते हैं। छात्रा का यह भी दावा है कि स्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते। उसका कहना था कि जब उसके पिता शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो उनके साथ भी कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और स्कूल प्रशासन ने इन्हें लेकर अलग पक्ष रखा है।
स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार सिंह ने पूरे घटनाक्रम को अपने खिलाफ साजिश बताया। उनका कहना है कि उन्होंने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया था और इसी वजह से कुछ लोग दुर्भावना से उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक, बच्चों को स्कूल से बाहर प्रदर्शन के लिए लाया गया और कुछ अभिभावक व अन्य लोग उन्हें निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब उनकी गाड़ी रोकी गई तो उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली।उन्होंने यह भी बताया कि एक अभिभावक ने स्कूल को लेकर आईजीआरएस पर कई शिकायतें दर्ज कराई हैं और उनके पीछे अलग मंशा हो सकती है।
मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि स्कूल में पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि, स्कूल के बाहर हुए प्रदर्शन और लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बच्चों और अभिभावकों की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल स्कूल में प्रदर्शन के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया है और शिक्षा विभाग की जांच पर सभी की नजर है।
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