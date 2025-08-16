खंभे में चढ़कर काम कर रहे युवक की दर्दनाक मौत, जाम के दौरान जमकर उपद्रव, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट

Lineman dies while working on electric pole कन्नौज में शटडाउन लेकर काम कर रहे प्राइवेट लाइनमैन की उस समय दर्दनाक मौत हो गई। जब अचानक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। लेकिन परिजन प्राइवेट उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने पावर हाउस के सामने शव रख जाम लगा दिया। जाम कि खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझने का प्रयास किया। लेकिन बातचीत नहीं बनी। बाद में बल प्रयोग करके पुलिस ने जाम हटवाया। बिजली विभाग अधिशासी अभियंता ने मृतक विभागीय कर्मी नहीं था। पुलिस का कहना है कि ग्रामीण के लगाए गए जाम को पुलिस ने खुलवाया। मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव ने घटना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना ठठिया थाना क्षेत्र की है।‌