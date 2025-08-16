Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कन्नौज

खंभे में चढ़कर काम कर रहे युवक की दर्दनाक मौत, जाम के दौरान जमकर उपद्रव, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट

Lineman dies while working on electric pole कन्नौज घटना में परिजनों ने कहा कि मृतक प्राइवेट लाइनमैन के रूप में काम कर रहा था। जबकि अधिशासी अभियंता ने कहा कि मृतक ना तो सरकारी और ना ही संविदा कर्मचारी था। घटना में जाम हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज का प्रयोग किया था। जिसके बाद पुलिस पर पथराव की घटना भी हुई।

कन्नौज

Narendra Awasthi

Aug 16, 2025

जाम हटाने के दौरान पुलिस से झड़प (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

Lineman dies while working on electric pole कन्नौज में शटडाउन लेकर काम कर रहे प्राइवेट लाइनमैन की उस समय दर्दनाक मौत हो गई। जब अचानक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। लेकिन परिजन प्राइवेट उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने पावर हाउस के सामने शव रख जाम लगा दिया। जाम कि खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझने का प्रयास किया। लेकिन बातचीत नहीं बनी। बाद में बल प्रयोग करके पुलिस ने जाम हटवाया। बिजली विभाग अधिशासी अभियंता ने मृतक विभागीय कर्मी नहीं था। पुलिस का कहना है कि ग्रामीण के लगाए गए जाम को पुलिस ने खुलवाया। मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव ने घटना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना ठठिया थाना क्षेत्र की है।‌

ठठिया थाना क्षेत्र की घटना

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के पुंगरा गांव में बृजेश राठौर (24) बिजली के खंभे में चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था। जिसके लिए उसने शटडाउन भी लिया था। अभी वह लाइन सही कर रहा था कि विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और नीचे गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों बृजेश को राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। बृजेश की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। ग्रामीणों का कहना था कि बृजेश प्राइवेट लाइनमैन के रूप में विभाग में काम कर रहा था। आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों ने शव को पावर हाउस के सामने रखकर जाम लगा दिया।

ये भी पढ़ें

Kanpur Murder: 15 साल की किशोर की अपहरण के बाद हत्या, शव मिलने से मचा कोहराम
कानपुर
मृतक कुलदीप की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

कई थानों की पुलिस बुलाई गई

इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच कई थानों की पुलिस भी बुला ली गई। पुलिस ने जाम हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। महिलाएं और पुलिस के बीच झड़प होने लगी है। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज करके जाम लगाने वालों को मौके से खदेड़ा दिया। इस दौरान पुलिस पर पत्थर बाजी भी की गई।

क्या कहते हैं अधिशासी अभियंता?

पुलिस ने कड़ी मशक्कत के पास शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना को लेकर कन्नौज पुलिस ने अधिशासी अभियंता कन्नौज की एक बाइट एक्स पोस्ट की है। जिसमें अधिशासी अभियंता लगन सिंह ने बताया कि 15 अगस्त के दिन सख्त निर्देश थे कि कोई भी शटडाउन नहीं लिया जाएगा और उनके यहां से कोई शटडाउन नहीं लिया गया है। मृतक उनके यहां ना तो संविदा पर है ना सरकारी कर्मचारी है। वह कैसे खंभे पर चढ़कर गया? यह जांच का विषय है। बिना शटडाउन के मृतक काम कर रहा था।परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि बृजेश प्राइवेट लाइनमैन के रूप में काम कर रहा था।

अब पुलिस कार्रवाई करने जा रही

कन्नौज पुलिस ने बताया कि करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। आक्रोशित परिजनों ने पावर हाउस के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। जाम हटाने गई पुलिस के साथ भी झड़प हुई। लेकिन पुलिस को जाम हटाने में सफलता नहीं मिली। जिसके बाद बल प्रयोग करके पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

अखिलेश यादव ने की कार्रवाई की मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। पुलिस के व्यवहार को आपत्तिजनक बताते हुए उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ की सहायता राशि देने को कहा है। उन्होंने पूरे घटना की जांच की मांग की है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुरावृत्ति ना हो।

ये भी पढ़ें

सांसद साक्षी महाराज बोले-56 इंच के प्रधानमंत्री झुकना नहीं जानते, अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा
उन्नाव
बातचीत करते सांसद साक्षी महाराज (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2025 09:15 am

Published on:

16 Aug 2025 09:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / खंभे में चढ़कर काम कर रहे युवक की दर्दनाक मौत, जाम के दौरान जमकर उपद्रव, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.