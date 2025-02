बार एसोसिएशन अध्यक्ष और सीओ सिटी के बीच बहस, अधिवक्ताओं में नाराजगी, आया स्पष्टीकरण

Dispute between Bar Association President and CO City कन्नौज के तिर्वा मेडिकल कॉलेज में क्षेत्राधिकारी नगर और बार एसोसिएशन अध्यक्ष के बीच हुई गरमा गरम बहस के बाद वकीलों में नाराजगी है। अधिवक्ताओं में हड़ताल पर जाने की चर्चा है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर ने स्पष्टीकरण दिया है।

कन्नौज•Feb 10, 2025 / 07:11 pm• Narendra Awasthi

Dispute between Bar Association President and CO City कन्नौज में बार एसोसिएशन अध्यक्ष के साथ और सीओ सदर के बीच हुई नोंक-झोंक की चर्चा जोरों पर है। मामला नीलू सिंह यादव से जुड़ा हुआ है। जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा लाया गया था। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज में नीलू यादव से मिलने के लिए पहुंच गए। जहां पर सीओ सिटी ने उन्हें मिलने से रोक दिया था। इस दौरान दोनों की जमकर नोंक-झोंक हुई थी। सीओ सदर ने बताया कि अनावश्यक रूप से मामले को तूल दिया जा रहा है।‌