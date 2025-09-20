Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कन्नौज

police encounter: सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा कनपटी पर रख बोला, प्रेमिका को बुलाओ, बेटे को भी बनाया बंधक

police encounter with lover कन्नौज में एक प्रेमी प्रेमिका के घर में घुस गया और उसके 8 साल के बेटे को तमंचे की बल पर बंधक बना लिया। कभी अपने सर पर तमंचा लगा लेता। साथ घंटा चले नाटकीय घटनाक्रम में पुलिस में गोली मारकर स्थिति को नियंत्रण में किया।

कन्नौज

Narendra Awasthi

Sep 20, 2025

कनपटी में तमंचा लगाकर बोला प्रेमिका को बुलाओ (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj police वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' Kannauj police वीडियो ग्रैब

police encounter with lover कन्नौज में सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा अपनी कनपटी पर सटाकर प्रेमिका को बुलाने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उसने गोली मारने की धमकी दी। प्रेमिका के बेटे को भी बंधक बना लिया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन बार-बार प्रेमिका को बुलाने की बात दोहराता रहा। युवक ने बताया कि चार महीना पहले महिला से शादी की थी। लेकिन अब महिला उससे दूरी बना रही है। गोली मारकर पुलिस ने युवक को नियंत्रण में किया और बच्चे को छुड़ाया। घटना काशीराम कॉलोनी की है।

4 महीना पहले कोर्ट मैरिज

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के तालग्राम सलेमपुर निवासी दीपू काशीराम कॉलोनी की रहने वाली प्रेमिका के घर में घुस गया। मारपीट के बाद उसके 8 साल की बेटे को तमंचे की बल पर बंधक बना लिया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस में दीपू को समझने का प्रयास किया। लेकिन वह प्रेमिका को बुलाने की मांग करता रहा।

ये भी पढ़ें

करोड़ों की दुकान, 60 हजार रुपए पेंशन, मदद न मिलने पर बेटे ने की रिटायर्ड रेलवे गार्ड की हत्या, शव को पेट्रोल से जलाया
कानपुर
image

अब मिलने से मना करती है

दीपू ने बताया कि 4 महीने पहले उसने कोर्ट मैरिज की थी। लेकिन अब वह मिलने से मना करती है। जिससे गुस्से में आकर प्रेमिका और उसके तीन बच्चों के साथ मारपीट करने लगा। काशीराम कॉलोनी निवासियों ने प्रेमिका और उसके दो बच्चों को दीपू के चंगुल से छुड़ा लिया। लेकिन 8 साल की बेटे को बंधक बना लिया।‌

एसओजी ने संभाला मोर्चा

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दीपू को समझने का प्रयास किया। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। देर रात करीब 8 बजे पुलिस ने गोली मार कर दीपू को अपनी गिरफ्त में लिया। गोली दीपू के पैर में लगी थी। बच्चे को भी बंधन मुक्त कर लिया। इस दौरान एसओजी प्रभारी को भी चोटें आई हैं। दोपहर से चले नाटकीय घटनाक्रम का अंत करीब 7 घंटे बाद हुआ।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 08:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / police encounter: सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा कनपटी पर रख बोला, प्रेमिका को बुलाओ, बेटे को भी बनाया बंधक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.