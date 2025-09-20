police encounter: सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा कनपटी पर रख बोला, प्रेमिका को बुलाओ, बेटे को भी बनाया बंधक

police encounter with lover कन्नौज में सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा अपनी कनपटी पर सटाकर प्रेमिका को बुलाने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उसने गोली मारने की धमकी दी। प्रेमिका के बेटे को भी बंधक बना लिया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन बार-बार प्रेमिका को बुलाने की बात दोहराता रहा। युवक ने बताया कि चार महीना पहले महिला से शादी की थी। लेकिन अब महिला उससे दूरी बना रही है। गोली मारकर पुलिस ने युवक को नियंत्रण में किया और बच्चे को छुड़ाया। घटना काशीराम कॉलोनी की है।