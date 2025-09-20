police encounter: सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा कनपटी पर रख बोला, प्रेमिका को बुलाओ, बेटे को भी बनाया बंधक

police encounter with lover कन्नौज में सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा अपनी कनपटी पर सटाकर प्रेमिका को बुलाने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उसने गोली मारने की धमकी दी। प्रेमिका के बेटे को भी बंधक बना लिया। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन बार-बार प्रेमिका को बुलाने की बात दोहराता रहा। युवक ने बताया कि चार महीना पहले महिला से शादी की थी। लेकिन अब महिला उससे दूरी बना रही है। गोली मारकर पुलिस ने युवक को नियंत्रण में किया और बच्चे को छुड़ाया। घटना काशीराम कॉलोनी की है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के तालग्राम सलेमपुर निवासी दीपू काशीराम कॉलोनी की रहने वाली प्रेमिका के घर में घुस गया। मारपीट के बाद उसके 8 साल की बेटे को तमंचे की बल पर बंधक बना लिया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस में दीपू को समझने का प्रयास किया। लेकिन वह प्रेमिका को बुलाने की मांग करता रहा।
दीपू ने बताया कि 4 महीने पहले उसने कोर्ट मैरिज की थी। लेकिन अब वह मिलने से मना करती है। जिससे गुस्से में आकर प्रेमिका और उसके तीन बच्चों के साथ मारपीट करने लगा। काशीराम कॉलोनी निवासियों ने प्रेमिका और उसके दो बच्चों को दीपू के चंगुल से छुड़ा लिया। लेकिन 8 साल की बेटे को बंधक बना लिया।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दीपू को समझने का प्रयास किया। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। देर रात करीब 8 बजे पुलिस ने गोली मार कर दीपू को अपनी गिरफ्त में लिया। गोली दीपू के पैर में लगी थी। बच्चे को भी बंधन मुक्त कर लिया। इस दौरान एसओजी प्रभारी को भी चोटें आई हैं। दोपहर से चले नाटकीय घटनाक्रम का अंत करीब 7 घंटे बाद हुआ।