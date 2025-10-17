प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई मन्नत, मुस्लिमों ने कहा- “आई लव प्रेमानंद महाराज”

Muslim said, "I love Premananda Maharaj." कन्नौज में प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने शरबत का वितरण कराया। इस मौके पर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगी गई। इसके पहले सनातन शक्ति एकता मंडल की ओर से एक बैनर लगाया गया था। जिसमें कहा गया था कि हिंदू त्योहारों पर हिंदू दुकानदारों से ही खरीदारी करें। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में चिंता बढ़ गई। उन्होंने भी प्रेमानंद जी महाराज के सेहत होने की दुआ करते हुए बैनर लगाए लिखा। आई लव प्रेमानंद जी महाराज। मामला गुरसहायगंज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गुरसहायगंज क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक बैनर चर्चा में है। जिसमें उन्होंने लिखा कि "आई लव प्रेमानंद महाराज" इसके साथ ही बैनर में यह लिखा कि हम प्रेमानंद जी महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ करते हैं। जुमे की नमाज के बाद प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य स्वस्थ होने के लिए दुआ मांगी गई। समाजसेवी मुनीर ने बताया कि प्रेमानंद महाराज देश के महान संत है। उनका शीघ्र स्वस्थ होना हम सभी धर्म के लोगों के लिए लाभप्रद है। उन्होंने कहा था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जिसका सभी धर्म के लोगों को पालन करना चाहिए।
इससे पहले सनातन शक्ति एकता मंडल की ओर से बैनर लगाया गया था। जिसमें हिंदू एकता को बल देने की बात कही गई थी। जिसमें लिखा था कि हिंदू त्योहारों में हिंदू दुकानदारों से ही समान की खरीदारी करें। बैनर सामने आने के बाद दूसरे समुदाय के लोगों में चिंता हो गई। व्यापार को लेकर चिंता थी। हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती खाई को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया।
