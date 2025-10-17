प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी गई मन्नत, मुस्लिमों ने कहा- “आई लव प्रेमानंद महाराज”

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गुरसहायगंज क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक बैनर चर्चा में है। जिसमें उन्होंने लिखा कि "आई लव प्रेमानंद महाराज" इसके साथ ही बैनर में यह लिखा कि हम प्रेमानंद जी महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ करते हैं। जुमे की नमाज के बाद प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य स्वस्थ होने के लिए दुआ मांगी गई। समाजसेवी मुनीर ने बताया कि प्रेमानंद महाराज देश के महान संत है। उनका शीघ्र स्वस्थ होना हम सभी धर्म के लोगों के लिए लाभप्रद है। उन्होंने कहा था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जिसका सभी धर्म के लोगों को पालन करना चाहिए।