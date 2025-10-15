बाप-दादा मर गए खेती कर करके, तूम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, मिलो स्कूल में, एसपी तक पहुंची शिकायत

Kannauj news कन्नौज में इंटर में पढ़ने वाले छात्र ने हिंदू राष्ट्र को लेकर इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया। जिसको देखकर बगल गांव के रहने वाला युवक भड़क गया। उसने मैसेंजर कॉल करके छात्र को धमकी दी कि बाप मर गए खेती करके और तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे। स्कूल आओ बताते हैं। छात्र धमकी मिलने के बाद डरा हुआ है। हिंदू संगठनों में नाराजगी है। विश्व हिंदू महासंघ और योगी सेना ने पुलिस कार्यालय में शिकायती पत्र देकर धमकी देने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है।