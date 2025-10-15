बाप-दादा मर गए खेती कर करके, तूम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, मिलो स्कूल में, एसपी तक पहुंची शिकायत

फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब
Kannauj news कन्नौज में इंटर में पढ़ने वाले छात्र ने हिंदू राष्ट्र को लेकर इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया। जिसको देखकर बगल गांव के रहने वाला युवक भड़क गया। उसने मैसेंजर कॉल करके छात्र को धमकी दी कि बाप मर गए खेती करके और तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे। स्कूल आओ बताते हैं। छात्र धमकी मिलने के बाद डरा हुआ है। हिंदू संगठनों में नाराजगी है। विश्व हिंदू महासंघ और योगी सेना ने पुलिस कार्यालय में शिकायती पत्र देकर धमकी देने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव निवासी अभिषेक कटियार पुत्र कर्णवीर कटियार इंटर का छात्र है। जो गांव के ही इंटर कॉलेज में पड़ता है। अभिषेक कटियार ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक स्टोरी पोस्ट की। इस पर सदर कोतवाली क्षेत्र के कुसुमखोर गांव के रहने वाले वाला साबान खान भड़क गया और अभिषेक कटियार को गालियां देते हुए धमकी दी। इंस्टाग्राम मैसेंजर पर फोन करके साबान खान ने कहा कि बाप दादा मर गए खेती करके और तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे।
विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष कुलदीप दुबे और योगी सेना के प्रमुख पवन पांडे की के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुलिस कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया की धमकी से अभिषेक और उसका परिवार डरा हुआ है। उन्होंने साबान खान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर मोनू सिंह, अनुराग ठाकुर, दुर्गेश तिवारी, धीरज कटियार, सुभाष यादव, मोहित तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।
बड़ी खबरेंView All
कन्नौज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग