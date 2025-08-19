‘विपक्ष ने चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया’, मतदाता सूची को लेकर असीम अरुण का बड़ा बयान

इससे पहले भी मंत्री असीम अरुण ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज में कोई भी ऐसा बूथ नहीं बचा, जहां भाजपा के वोट न कटे हों। उन्होंने आरोप लगाया था कि जहां भाजपा समर्थकों के वोट काटे गए और अखिलेश यादव के वोट बढ़े मिले। मुझे नहीं पता कि पूरे प्रदेश में किसे कितना लाभ हुआ, लेकिन कन्नौज में इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को हुआ। मंत्री ने कहा कि वोटर लिस्ट हमारी चुनाव प्रक्रिया की एक कमजोर कड़ी बनी हुई है। उसे दूर करने के लिए बिहार में एसआईआर के जरिए काम शुरू किया गया।