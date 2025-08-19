Patrika LogoSwitch to English

कन्नौज

‘विपक्ष ने चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया’, मतदाता सूची को लेकर असीम अरुण का बड़ा बयान

कांग्रेस और विपक्षी दल 'वोट चोरी' के मामले पर भाजपा और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने मतदाता सूची को लेकर बड़ा बयान दिया है।

कन्नौज

Aman Pandey

Aug 19, 2025

Asim Arun
उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने मतदाता सूची को लेकर बड़ा बयान दिया है। PC: IANS

योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण सोमवार को उत्तर प्रदेश के कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीएलओ के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धन-बल और अन्य प्रभाव से कन्नौज के हर बूथ में भाजपा के 10 से 12 वोट काटे गए। उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की।

'हम सब चुनाव आयोग के साथ'

मंत्री असीम अरुण ने कहा कि चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट दुरुस्त कर रहा है। आरोप-प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सकता है। मंत्री ने कहा कि हम सब चुनाव आयोग के साथ हैं। बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट को ठीक करने का अभियान चलना चाहिए।

चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा विपक्ष

मंत्री असीम अरुण ने विपक्ष पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने सभी दलों से चुनाव प्रक्रिया दुरुस्त करने पर सुझाव मांगे तो भाजपा ने 275 सुझाव दिए, लेकिन विपक्ष ने एक भी सुझाव नहीं दिया। इसके विपरीत, विपक्ष ने चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। उन्होंने विपक्षी दलों को विवाद खड़ा करने के बजाए सुझाव देने की नसीहत दी।

'भाजपा समर्थकों के वोट काटे गए'

इससे पहले भी मंत्री असीम अरुण ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज में कोई भी ऐसा बूथ नहीं बचा, जहां भाजपा के वोट न कटे हों। उन्होंने आरोप लगाया था कि जहां भाजपा समर्थकों के वोट काटे गए और अखिलेश यादव के वोट बढ़े मिले। मुझे नहीं पता कि पूरे प्रदेश में किसे कितना लाभ हुआ, लेकिन कन्नौज में इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को हुआ। मंत्री ने कहा कि वोटर लिस्ट हमारी चुनाव प्रक्रिया की एक कमजोर कड़ी बनी हुई है। उसे दूर करने के लिए बिहार में एसआईआर के जरिए काम शुरू किया गया।

Published on:

19 Aug 2025 09:49 am

