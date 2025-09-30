Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

Monsoon triple attack आफत भरे मौसम में महिला सहित दो की मौत, हो रही झमाझम बारिश

Monsoon triple attack कन्नौज में आसमान से गिर रही बिजली की चपेट में आने से महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है।

2 min read

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Sep 30, 2025

पीड़ित परिवार के घर पर लगी अपनों की भीड़ (फोटो सोर्स- कन्नौज वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- कन्नौज वीडियो ग्रैब

Monsoon triple attack कन्नौज में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। जिसमें एक महिला भी शामिल है। सुबह से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लेकिन बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं लोगों को डरा रही हैं। ठठिया में आकाशीय बिजली गिरने से प्राचीन देवी मंदिर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इधर बारिश के कारण जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता को भी रद्द कर दिया गया। अब इसकी तारीख नई तारीख घोषित की जाएगी।

पेड़ के नीचे खड़े किसान की मौत

मौसम विभाग में कन्नौज के लिए अलर्ट जारी किया था। जिसके अनुसार आज बारिश होने की पूरी संभावना थी। छिबरामऊ में आकाशीय बिजली की चपेट में 50 वर्षीय वीरेंद्र कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी बेरियनगला आ गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने वीरेंद्र कुमार को सौ सैय्या अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। घटना के समय वीरेंद्र कुमार पेड़ के नीचे खड़ा था। उसी समय आकाशीय बिजली की चपेट में आ। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एसडीएम ने बताया कि अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। पीड़ित परिवार को दे दिए आपदा कोष से नियमानुसार मदद की जाएगी। ‌

महिला की मौत

छिबरामऊ तहसील के ही मधेपुरा गांव निवासी 35 वर्षीय सीता देवी पत्नी संजय यादव भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। घटना के समय सीता देवी भैंस को सुरक्षित करने के लिए गई थी। उसी समय आकाशीय बिजली गिर गई। जिसकी चपेट में आ गई। सीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि पीड़ित परिवार को मदद के लिए अधिकारियों को भेजा गया है। नियमानुसार मदद की जाएगी।

प्राचीन मंदिर पर गिरी बिजली

झमाझम हो रही बारिश से ठठिया स्थित प्राचीन देवी मंदिर को नुकसान पहुंचा है। ठठिया मुख्य बाजार स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर के गुंबद पर आकाशीय बिजली गिर गई। जिससे मंदिर का हिस्सा टूट गया। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।

जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता स्थगित

इधर लगातार हो रही बारिश से ठठिया स्थित एक इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाली खो-खो प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया। अब नई तारीख की घोषणा की जाएगी। इस प्रतियोगिता में कुल 17 विद्यालयों की छात्र-छात्राएं भाग ले रही हैं। जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई थी। जिला विद्यालय निरीक्षक पप्पू सरोज ने बताया कि जिला खो खो प्रतियोगिता की नई तारीख घोषित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 06:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / Monsoon triple attack आफत भरे मौसम में महिला सहित दो की मौत, हो रही झमाझम बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Heavy rain prediction: मानसून की दो प्रणालियों विकसित, हो रहा revival, जानें कन्नौज का मौसम

मानसून के दो सिस्टम सक्रिय (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
यूपी न्यूज

भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर स्लीपर बस-ट्रक में टक्कर, तीन की मौत, 11 घायल

गालों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

police encounter: सिरफिरे प्रेमी ने तमंचा कनपटी पर रख बोला, प्रेमिका को बुलाओ, बेटे को भी बनाया बंधक

कनपटी में तमंचा लगाकर बोला प्रेमिका को बुलाओ (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj police वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

सुब्रत पाठक बोले- नेपाल की घटना भारत में 2014 में हो चुकी, अब हुआ तो अखिलेश-राहुल का घर जलेगा

कन्नौज पूर्व सांसद सुब्रत पाठक (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)
कन्नौज

UP rain alert: कन्नौज में कल आंधी-बारिश का अलर्ट, जानते हैं कैसा रहेगा इस हफ्ते मौसम

कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.