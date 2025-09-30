Monsoon triple attack आफत भरे मौसम में महिला सहित दो की मौत, हो रही झमाझम बारिश

मौसम विभाग में कन्नौज के लिए अलर्ट जारी किया था। जिसके अनुसार आज बारिश होने की पूरी संभावना थी। छिबरामऊ में आकाशीय बिजली की चपेट में 50 वर्षीय वीरेंद्र कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी बेरियनगला आ गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने वीरेंद्र कुमार को सौ सैय्या अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। घटना के समय वीरेंद्र कुमार पेड़ के नीचे खड़ा था। उसी समय आकाशीय बिजली की चपेट में आ। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एसडीएम ने बताया कि अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। पीड़ित परिवार को दे दिए आपदा कोष से नियमानुसार मदद की जाएगी। ‌