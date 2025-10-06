15 साल की किशोरी को घर से किया अगवा, कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म, तीन पर मुकदमा

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kanpur rape news कानपुर में घर में अकेली नाबालिग किशोरी को पाकर घर में घुसे पड़ोसी युवक जबरन अगवा कर अपने साथ लेकर चले गए। घटना के समय मां अपनी दो बेटियों के साथ बाजार गई थी। जबकि पिता खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। पड़ोस का युवक 15 वर्षीय किशोरी को अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी युवक का मामा और उसका बेटा ने नाबालिग लड़की की पिटाई की और जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया। घर पहुंचकर बेटी मां को आपबीती सुनाई। थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर मोहल्ले में पड़ोस के रहने वाला युवक ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने थाना पहुंचकर पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। जिसके अनुसार वह अपनी दो बेटियों को लेकर बाजार चली गई थी। जबकि पति अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम दर्शन करने के लिए गए हुए थे। घर में उनकी 15 वर्षीय बेटी अकेली रह गई थी।
इसी बीच पड़ोस का रहने वाला अंश और निखिल नाबालिग किशोरी के घर पहुंचा। उनकी बेटी को जबरदस्ती अपने घर उठा ले गया। आरोप है कि अंश ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत करने की बात कहने पर अंश, निखिल और निखिल का पिता शैलेंद्र ने किशोरी की पिटाई की। जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर कल्याणपुर थाना पुलिस ने अंश, निखिल और शैलेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी कल्याणपुर ने बताया कि किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
