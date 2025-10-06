15 साल की किशोरी को घर से किया अगवा, कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म, तीन पर मुकदमा

Kanpur rape news कानपुर में घर में अकेली नाबालिग किशोरी को पाकर घर में घुसे पड़ोसी युवक जबरन अगवा कर अपने साथ लेकर चले गए। घटना के समय मां अपनी दो बेटियों के साथ बाजार गई थी। जबकि पिता खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। पड़ोस का युवक 15 वर्षीय किशोरी को अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी युवक का मामा और उसका बेटा ने नाबालिग लड़की की पिटाई की और जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया। घर पहुंचकर बेटी मां को आपबीती सुनाई। थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।