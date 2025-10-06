Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

15 साल की किशोरी को घर से किया अगवा, कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म, तीन पर मुकदमा

Kanpur dushkarm news कानपुर में घर में नाबालिग किशोरी को अकेले पाकर पड़ोस का युवक अपने मामा के लड़के के साथ अंदर घुसा और 15 वर्षीय नाबालिक किशोरी को जबरदस्ती उठा ले गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 06, 2025

नाबालिक के साथ दुष्कर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur rape news कानपुर में घर में अकेली नाबालिग किशोरी को पाकर घर में घुसे पड़ोसी युवक जबरन अगवा कर अपने साथ लेकर चले गए। घटना के समय मां अपनी दो बेटियों के साथ बाजार गई थी। जबकि पिता खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। पड़ोस का युवक 15 वर्षीय किशोरी को अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी युवक का मामा और उसका बेटा ने नाबालिग लड़की की पिटाई की और जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया। घर पहुंचकर बेटी मां को आपबीती सुनाई। थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।

घर में अकेले थी 15 वर्षीय किशोरी

उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर मोहल्ले में पड़ोस के रहने वाला युवक ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने थाना पहुंचकर पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। जिसके अनुसार वह अपनी दो बेटियों को लेकर बाजार चली गई थी। जबकि पति अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम दर्शन करने के लिए गए हुए थे। घर में उनकी 15 वर्षीय बेटी अकेली रह गई थी।

पड़ोस का रहने वाला युवक जबरदस्ती ले गया

इसी बीच पड़ोस का रहने वाला अंश और निखिल नाबालिग किशोरी के घर पहुंचा। उनकी बेटी को जबरदस्ती अपने घर उठा ले गया। आरोप है कि अंश ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत करने की बात कहने पर अंश, निखिल और निखिल का पिता शैलेंद्र ने किशोरी की पिटाई की। जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर कल्याणपुर थाना पुलिस ने अंश, निखिल और शैलेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी कल्याणपुर ने‍ बताया कि किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

06 Oct 2025 02:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 15 साल की किशोरी को घर से किया अगवा, कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म, तीन पर मुकदमा

