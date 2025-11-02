7 साल का लाइव-इन रिलेशन: युवक ने की महिला की हत्या, नाम बदलकर बनाया संबंध, महिला को दफनाया गया

Kanpur in Live-in Relationship Murder कानपुर में लाइव इन रिलेशन में रहने वाले वाली महिला की हत्या कर युवक फरार हो गया। घटना की जानकारी लोगों को उस समय हुई। जब कमरे के अंदर से बदबू निकलना शुरू हुआ। लोगों को कमरे के अंदर से खून भी बहता हुआ दिखाई पड़ा। मोहल्ले वालों ने घटना की जानकारी स्थानीय पार्षद को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा। अंदर एक महिला का शव अर्धनग्न स्थिति में पड़ा मिला। मौके पर दो आधार कार्ड मिला। जिसमें एक महिला का और दूसरा लड़के का था। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। मामला रायपुरवा थाना क्षेत्र का है।