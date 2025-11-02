7 साल का लाइव-इन रिलेशन: युवक ने की महिला की हत्या, नाम बदलकर बनाया संबंध, महिला को दफनाया गया

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर
Kanpur in Live-in Relationship Murder कानपुर में लाइव इन रिलेशन में रहने वाले वाली महिला की हत्या कर युवक फरार हो गया। घटना की जानकारी लोगों को उस समय हुई। जब कमरे के अंदर से बदबू निकलना शुरू हुआ। लोगों को कमरे के अंदर से खून भी बहता हुआ दिखाई पड़ा। मोहल्ले वालों ने घटना की जानकारी स्थानीय पार्षद को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़ा। अंदर एक महिला का शव अर्धनग्न स्थिति में पड़ा मिला। मौके पर दो आधार कार्ड मिला। जिसमें एक महिला का और दूसरा लड़के का था। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। मामला रायपुरवा थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी पुरवा शक्कर मिल खलवा की महिला लिव-इन रिलेशन में युवक के साथ रहती थी। पिछले तीन दिनों से घर का ताला नहीं खुला था और कमरे से बदबू भी आ रही थी। इस संबंध में मोहल्ले के पार्षद विकास साहू ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़ा तो अंदर महिला का शव अर्धनग्न स्थिति में पड़ा मिला। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थाना प्रभारी ने बताया कि शव लगभग तीन से चार दिन पुराना लग रहा है। पुलिस की जांच के दौरान मौके पर दो आधार कार्ड मिले। जिसमें एक महिला का और दूसरे में वाहिद नाम लिखा था। पड़ोसियों के अनुसार महिला के साथ रहने वाले युवक ने अपना नाम रोहित बताया था। जो नौबस्ता का रहने वाला मुस्लिम है। पुलिस ने रोहित के विषय में छानबीन शुरू की।
इस संबंध में दोस्तों से मिले मोबाइल नंबर पर पुलिस ने फोन किया तो ट्रू कॉलर में दिलीप कुमार नाम लिखकर आ रहा था। घटना की जानकारी पुलिस ने पी रोड स्थित मृतक महिला के मौसेरे भाई को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतक के भाई ने शव को प्राप्त किया और नजीराबाद थाना स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया।
मोहल्ले वालों ने बताया कि 7 साल से महिला युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही थी। दोनों के बीच आए दिन लड़ाई हुआ करती थी। 7 महीने पहले मृतक महिला की मां की मौत हो गई। इसके बाद महिला के साथ वाहिद उर्फ रोहित भी रहने के लिए आ गया। अब महिला की भी हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पड़ोसियों ने बताया कि बीते मंगलवार की रात में रोहित घर में आया था। दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई होने लगी। जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। बुधवार की सुबह लड़का चबूतरे पर बैठा था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि नींद नहीं आ रही है। महिला के विषय में पूछने पर बताया कि वह सो रही है। थोड़ी देर बाद घर में ताला डालकर वह निकल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
