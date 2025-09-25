आजम खान के बाद सपा के एक और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को मिली जमानत

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में जमानत स्वीकार कर ली। ऐसे में 24 महीने से जेल में बंद पूर्व विधायक के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जमानत की खबर मिलते ही इरफान सोलंकी के घर खुशी की लहर दौड़ गई। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सब लोगों की दुआएं हैं। उनके बेटे के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है। वह सब झूठे हैं। उन्हें हाई कोर्ट पर भरोसा है।‌ पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की विधायक पत्नी नसीम सोलंकी मौके पर मौजूद थी। उन्होंने भी खुशी का इजहार किया।