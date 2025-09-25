आजम खान के बाद सपा के एक और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को मिली जमानत

Irfan Solanki gets bail कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई सहित अन्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 2 सितंबर को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था। आज निर्णय सुनाया गया। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद पूर्व विधायक सहित अन्य लोगों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाया है। फिलहाल इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आजम खान के बाद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिली है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला की सुनवाई एक साथ हुई। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता और इरफान सोलंकी की तरफ से अधिवक्ता इमरान उल्लाह बहस में शामिल हुए। अपनी बहस में इमरान उल्लाह का कहना था कि इसी प्रकरण में अन्य सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। समानता के सिद्धांत के आधार पर इरफान सोलंकी व अन्य को जमानत मिलनी चाहिए। जिसका सरकारी वकील ने विरोध किया। उन्होंने इरफान सोलंकी मुख्य अभियुक्त बताया। इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में जमानत स्वीकार कर ली। ऐसे में 24 महीने से जेल में बंद पूर्व विधायक के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जमानत की खबर मिलते ही इरफान सोलंकी के घर खुशी की लहर दौड़ गई। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सब लोगों की दुआएं हैं। उनके बेटे के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है। वह सब झूठे हैं। उन्हें हाई कोर्ट पर भरोसा है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की विधायक पत्नी नसीम सोलंकी मौके पर मौजूद थी। उन्होंने भी खुशी का इजहार किया।