बाइक में टक्कर के बाद बच्चों से भरी स्कूली बस खंती में पलटी, मचा कोहराम, दो की मौत, एक महिला घायल

After colliding with bike, school bus overturned in ditch कानपुर में मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद स्कूली बस बगल के गड्ढे में पलट गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। घटना के समय बस स्कूली बच्चों से भरी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने राहत का बचाव कार्य चलाया। बस से स्कूली बच्चों को सुरक्षित बाहर निकल गया। मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों में से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। जबकि एक अन्य महिला और युवक को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान दूसरे युवक की भी मौत हो गई। एसीपी (Assistant Commissioner of Police) ने बताया कि महिला को उपचार के लिए हैलट रेफर गया है। घटना साढ़ थाना क्षेत्र की है।
