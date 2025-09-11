Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

बाइक में टक्कर के बाद बच्चों से भरी स्कूली बस खंती में पलटी, मचा कोहराम, दो की मौत, एक महिला घायल

After colliding with bike, school bus overturned in ditch कानपुर में स्कूली बस मोटरसाइकिल में टक्कर मारते हुए खंती में पलट गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। घटना में दो लोगों की मौत हो गई। ‌

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 11, 2025

पानी भरे खंती में गिरी स्कूली बस (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब

After colliding with bike, school bus overturned in ditch कानपुर में मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद स्कूली बस बगल के गड्ढे में पलट गई। जिससे मौके पर कोहराम मच गया। घटना के समय बस स्कूली बच्चों से भरी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने राहत का बचाव कार्य चलाया। बस से स्कूली बच्चों को सुरक्षित बाहर निकल गया। मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों में से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। जबकि एक अन्य महिला और युवक को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान दूसरे युवक की भी मौत हो गई। एसीपी (Assistant Commissioner of Police) ने बताया कि महिला को उपचार के लिए हैलट रेफर गया है। घटना साढ़ थाना क्षेत्र की है।

बच्चों से भारी स्कूली बस पलटी

उत्तर प्रदेश के कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल से टकराया गई और बगल के खंती में पलट गई। घटना के समय बस में स्कूली बच्चे सवार थे। बस के पलटते ही मौके पर कोहराम बच गया। लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। इसी बीच मौके पर साढ़ थाना पुलिस भी पहुंच गई।

ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों को बाहर निकाला

बस में फंसे स्कूली बच्चों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकल गया। इधर बाइक सवार 25 वर्षीय राजू निगम की मौके पर मौत हो गई थी। जबकि 59 वर्षीय पिता सुरेश निगम और एक महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां पर सुरेश निगम की भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बाइक चालक राजू अपने पिता के उपचार के लिए कानपुर जा रहा था।

क्या कहते हैं सहायक पुलिस आयुक्त?

सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि स्कूली बस अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। जिसके बाद बगल के गड्ढे में पलट गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची साढ़ थाना पुलिस ने सभी स्कूली बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल। बाइक सवार एक ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक अन्य पुरुष और महिला को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया जाता है। उपचार के दौरान युवक की मौत हो जाती है। जबकि महिला को हैलट रेफर कर दिया जाता है। जहां उसका उपचार चल रहा है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / बाइक में टक्कर के बाद बच्चों से भरी स्कूली बस खंती में पलटी, मचा कोहराम, दो की मौत, एक महिला घायल

