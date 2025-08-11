किन्नर और उसके भाई की हत्या करने के बाद हत्यारे ने उठाया ये खौफनाक कदम; जानिए पूरा मामला

Kanpur News: कानपुर में एक किन्नर और उसके मुंह बोले भाई की नृशंस से हत्या कर दी गई। इस दौरान घर में लूटपाट भी हुई। मामले में अपडेट सामने आया है।
पुलिस के मुताबिक, किन्नर और उसके मुंह बोले भाई की हत्या के आरोपी ने सुसाइड कर लिया है। एमपी के सतना जिले के एक होटल में आरोपी ने आत्महत्या कर ली। इस बात की पुष्टि DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के हनुमंत विहार क्षेत्र अंतर्गत खाड़ेपुर में काजल किन्नर अपने छोटे भाई देव के साथ रहती थी। देव उसके भाई का बेटा था। जिसको गोद लेकर पढ़ाने के लिए कानपुर आई थी। जो मूल रूप से मैनपुरी जिले की किशनी थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव की रहने वाली थी।
गांव की ही रहने वाली गुड्डी ने बताया कि काजल एक माह पहले जरौली निवासी रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान में रहने के लिए आई थी। यहीं पर भाई का कक्षा 6 में एडमिशन करवाया था। पिछले 4 दिनों से काजल से संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था।
बीते शनिवार की शाम वह अपने साथी देविका के साथ योगेंद्र विहार स्थित उसके घर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला तेज बदबू परेशान हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, एडीसीपी साउथ योगेश कुमार, एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम पहुंच गए। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। जिसने साक्ष्य इकट्ठा किए। बताया गया कि काजल किन्नर का आईफोन गायब था। फिर कमरे में सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। तलाशी के दौरान कमरे में शराब की बोतल मिली।