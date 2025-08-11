किन्नर और उसके भाई की हत्या करने के बाद हत्यारे ने उठाया ये खौफनाक कदम; जानिए पूरा मामला

बीते शनिवार की शाम वह अपने साथी देविका के साथ योगेंद्र विहार स्थित उसके घर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला तेज बदबू परेशान हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, एडीसीपी साउथ योगेश कुमार, एसीपी नौबस्ता चित्रांशु गौतम पहुंच गए। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। जिसने साक्ष्य इकट्ठा किए। बताया गया कि काजल किन्नर का आईफोन गायब था। फिर कमरे में सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। तलाशी के दौरान कमरे में शराब की बोतल मिली।