कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे: 63 किलोमीटर का, एनएचएआई का एकमुश्त टोल लेने का निर्णय

लखनऊ-कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले वाहनों के लिए एकमुश्त टोल लिया जाएगा। इस पर पांच टोल प्लाजा बनाए जाने की योजना है। लाइट मोटर व्हीकल कर और जीप से 125 से 181 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। कमर्शियल हल्की वाहनों और मिनी बस से 200 से 294 रुपए, दो-एक्सल ट्रक और बस से 413 से 619 रुपए, 3-एक्सल कमर्शियल वाहन से 450 से 675 रुपए और ओवरसाइज वाहनों से 794 से 1187 रुपए टैक्स लिया जाएगा। इससे कानपुर-लखनऊ के बीच नवाबगंज होकर जाने वाले वाहनों को जाम से छुटकारा मिलेगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 मिनट में 63 किलोमीटर की दूरी पूरी की जाएगी।