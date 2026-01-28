28 जनवरी 2026,

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे: 63 किलोमीटर का, एनएचएआई का एकमुश्त टोल लेने का निर्णय

Kanpur Lucknow Expressway toll tax कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले वाहनों से एकमुश्त टोल वसूलने का निर्णय लिया गया है।‌ यह एक्सप्रेस-वे 63 किलोमीटर की है, जिसे मार्च 2026 में शुरू करने की योजना है।

Narendra Awasthi

Jan 28, 2026

कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एकमुश्त टोल

Kanpur Lucknow Expressway toll tax कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर मार्च 2026 से वाहन फर्राटा भरेंगे। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 5 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फैसला किया कि एक्सप्रेस-वे पर एकमुश्त टोल टैक्स लिया जाएगा। इसके पहले एनएचएआई ने ट्रैफिक लोड का सर्वे किया और अनुमान लगाया कि 40 हजार वाहन रोजाना आना-जाना करेंगे। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले वाहनों के लिए कानपुर की तरफ से चंद्रशेखर आजाद मार्ग चौराहा और गंगापुर के बीच बनाया गया है। यहां पर लखनऊ-कानपुर बाईपास के निकट से ही चढ़ने और उतरने की व्यवस्था है।

63 किलोमीटर का एक्सप्रेस-वे

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच 63 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो कानपुर की तरफ से गंगा नदी पार करने के बाद बाईपास से ही एक्सप्रेस-वे की सुविधा देगा। 6 लेन का एक्सप्रेस-वे के 2026 मार्च में शुरू होने की संभावना है, जिस पर कानपुर और लखनऊ महानगरों के बीच चलने वाले लोगों के समय में काफी बचत होगी। एक अनुमान के मुताबिक एक्सप्रेसवे की 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में वाहनों को 45 मिनट का समय लगेगा। ‌

नेशनल एक्सप्रेस-वे 6

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के नाम से भी जाना जाएगा। ‌कानपुर की तरफ से उन्नाव के चंद्रशेखर आजाद मार्ग चौराहा या गंगा नदी पार करने के बाद से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी और लखनऊ के शहीद पथ के पास इसे उतारा गया है।

इस प्रकार लगेगा टोल टैक्स

लखनऊ-कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले वाहनों के लिए एकमुश्त टोल लिया जाएगा। इस पर पांच टोल प्लाजा बनाए जाने की योजना है। लाइट मोटर व्हीकल कर और जीप से 125 से 181 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। कमर्शियल हल्की वाहनों और मिनी बस से 200 से 294 रुपए, दो-एक्सल ट्रक और बस से 413 से 619 रुपए, 3-एक्सल कमर्शियल वाहन से 450 से 675 रुपए और ओवरसाइज वाहनों से 794 से 1187 रुपए टैक्स लिया जाएगा। इससे कानपुर-लखनऊ के बीच नवाबगंज होकर जाने वाले वाहनों को जाम से छुटकारा मिलेगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 मिनट में 63 किलोमीटर की दूरी पूरी की जाएगी।

28 Jan 2026 09:03 am

