12 घंटे बाद इन जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट, 14 अगस्त तक रहेगा खतरनाक मौसम

Alert issued for these districts after 12 hours, dangerous weather आईएमडी मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार कानपुर मंडल के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 12 से 14 अगस्त के बीच हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। उमस से लोगों को परेशानी होगी। अधिकतम तापमान सामान्य से .5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। मौसम विभाग के अनुसार आज रात में कानपुर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। कानपुर मंडल में आने वाले जिलों में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और औरैया जिला शामिल है।