12 घंटे बाद इन जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट, 14 अगस्त तक रहेगा खतरनाक मौसम

Alert issued for these districts after 12 hours, dangerous weather आईएमडी मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार कानपुर मंडल के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 12 से 14 अगस्त के बीच हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। उमस से लोगों को परेशानी होगी। अधिकतम तापमान सामान्य से .5 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। मौसम विभाग के अनुसार आज रात में कानपुर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। कानपुर मंडल में आने वाले जिलों में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और औरैया जिला शामिल है।
60 प्रतिशत बारिश हो सकती है। मंगलवार 12 अगस्त को दिन में 80 प्रतिशत बारिश होने की संभावना बताई गई है। 15 अगस्त तक हल्की से भारी बारिश हो सकती है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। देर रात झमाझम बारिश होने की संभावना है। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 80 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में भी बारिश होने की जानकारी दी गई है। करीब 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त बुधवार को 80 प्रतिशत, गुरुवार 14 अगस्त को 80 प्रतिशत, शुक्रवार 15 अगस्त को 54 प्रतिशत, शनिवार 16 अगस्त को 40 प्रतिशत और रविवार 17 अगस्त को 40 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। तापमान 27 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।